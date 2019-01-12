地方掃描－竹山公所前主祕洪丞俊 遭羈押

2019年01月12日 04:10 中國時報 廖志晃 ）

南投：竹山鎮公所前主任祕書洪丞俊涉嫌向工程廠商索取回扣等不法案，南投檢方指揮南投調查站搜索竹山鎮公所等8個處所，約談9名犯罪嫌疑人、4名證人到案，檢察官複訊後，向地院聲請羈押洪，法官裁定羈押禁見。

(中國時報)