老老相伴 90歲嬤當志工
台南後壁頂長社區人口老化嚴重，社區關懷據點成立近2年來，每星期一至五提供老人共餐服務，因經費拮据、人力不足，80、90歲阿嬤也來當志工，幫忙洗菜、切菜，形成一幅80多歲阿嬤們合力煮飯的景象。
頂長社區舊稱「長短樹」，1年多前在前任里長兼社區發展協會理事長蕭國瑞奔走下，開辦社區關懷據點，並推動共餐服務。
目前關懷據點約30多人共餐，平均年齡80歲以上，每周一至五早上9點多，頂長社區的阿公、阿嬤就陸續往關懷據點的廚房集合，還有人拿著自家種的青菜、蔬果，要捐出來當共餐的食材。蕭國瑞說，這些老人家平均都80歲以上，還自告奮勇前來洗菜、切菜，連90歲阿嬤也搶著洗碗。
蕭國瑞與居民也合力持續進行環境空間改造，關懷據點更由里民無償提供場地，設備由協會理事及里民分頭籌募，從無到有過程讓里民格外珍惜，每日阿公阿嬤志工準時報到，認真執行量血壓工作，里民也愛到據點聊天、閒話家常。
為鼓勵長者走出家門，增進人際互動，社區也舉辦各種動靜課程，這些阿公阿嬤年紀雖大，但在社區發展協會工作人員帶動下，積極參與社區活動，充分展現老老相伴，相互照顧的精神。
(中國時報)
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