農會保證收購 鳳梨釋迦價格回穩
台東鳳梨釋迦絕大部分外銷大陸，日前因大雪影響運輸導致價格遭受影響，對此台東縣長饒慶鈴相當關心，台東縣府農業處長許瑞貴表示，感謝台東地區農會持續的保證收購，目前價格已經逐步回穩，批發價格A果類1台斤已超過40元，對農民而言已經有利潤，預估到農曆春節前，價格會持續緩步上揚。
大陸是台東鳳梨釋迦最大也最近的外銷市場，每年創造超過10億元的商機，不過，之前因忽冷忽熱的氣候因素，影響農友的採收品質，加上冷氣團壟罩大陸，導致大雪封路、運輸交通受阻，影響華中、華北釋迦市場的到貨量，讓鳳梨釋迦價格無法持穩。
為穩定出貨量及市場價格，饒慶鈴積極與台東地區農會理事長楊招信、總幹事李建通聯繫，11日終於傳出好消息，台東地區農會自即日起，各級果品護盤拉價格已調漲3元收購，李建通並表示，市場回穩加上年前需求加大有利於銷售，價格應該會持續提升到農曆年前。
許瑞貴指出，面對氣候異常，暖冬跡象，鳳梨釋迦裂果率有攀升的趨勢，他建議農友可以考慮選育耐熱新品種「台東3號綠寶」，配合台東農改場品種授權的方式，達到品種多樣化，也提醒農民，務必做好田間管理、確實做好分級包裝。
(中國時報)
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