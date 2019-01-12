影》網友留言嗆殺 館長冷回「嗯，中來」

2019年01月12日 04:10 中國時報 吳岳修 ／新北報導、 陳科廷 ／影音編輯 ／新北報導、／影音編輯

署名mike sunny的網友在館長陳之漢臉書留言，恐嚇要在11日於館長林口健身房刺殺陳之漢本人，館長淡然回應3個字：「嗯，中來」，反倒是不少網友呼籲mike sunny「珍惜生命」、「不要拿自已生命開玩笑」；林口警分局表示留言已涉犯恐嚇罪嫌，將追查網友到案說明。

林口警分局偵查隊長許宏銘表示，網友mike sunny在館長網路公開影片下方留言，內容已觸犯刑法305條恐嚇危害安全罪，館長至今未向警方報案，警方跟館長聯繫後也得到暫不提告的回應，但恐嚇危安屬於公訴罪，警方仍會主動介入調查。

許宏銘說，警方初步查出mike sunny使用google帳號登入，嗆聲刺殺的留言內容疑似已遭刪除，但警方已截圖存證，另將循IP位址追查，確認留言者身分後再行通知到案說明。

館長說，看到這種想要刺殺他的留言，心裡只想「揍他」，這已經不是第一次有人留言要對他不利，過去也有人留言嗆開槍，「我從來沒在怕，跟這些恐怖份子也沒什麼好說的」，他最近發表不少有關政治的看法，也談了很多捍衛台灣的言論，沒多久就接到威脅留言，懷疑可能跟這個有關，他會再跟律師研究是否提告。

館長支持者紛紛留言，呼籲mike sunny「珍惜生命」、「不要拿自已生命開玩笑」，並上傳自殺防治諮詢安心專線及生命線協談專線，也有網友反諷請館長一定要去報案，「否則館長不小心打死對方，也是很麻煩」。

(中國時報)