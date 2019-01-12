領補助受限多 豬農不滿

2019年01月12日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣府農業處11日在土庫舉辦禁止廚餘養豬，改以飼料飼養及離牧補助說明會，豬農對將餐廳事業廢棄物排除在可養之列，以及領補助就不能搭配自己調配的飼料不滿，希望有更周延方法，也要求把飼料定義清楚，否則無所適從。

土庫是雲林養豬場分布密集的鄉鎮之一，繼二崙後，農業處昨日前往辦理第2場次離廚餘、離牧配套補助說明會，而斗南鎮農會飼料廠人員也趁機向豬農力薦該廠生產的飼料。

畜產科長蔡耿宇指出，縣府全面禁止以廚餘養豬，而中央雖未禁止，但也積極鼓勵改用飼料飼養，或者乾脆離牧，兩項選擇都有配套補助措施，申請飼料補助的飼料得向農委會公告的70多家合法飼料廠購買，補助至今年9月止，如果以事業廢棄物飼養要事先申請核准，且無法申辦飼料補助。

多位豬農質疑，既然事業廢棄物可以養豬，餐廳的也是事業廢棄物，何以不能養，如此不是抵觸現行相關法令嗎？

豬農蔡德福認為，即使每頭豬最高補助2200元飼料費，豬農的負擔還是不輕，一定要補充農作物、食品加工餘料等飼養。蔡耿宇說，如果要請領補助就得完全以飼料養，不能再摻雜豆粕、豆渣等，若被發現將取消並追回補助。

蔡德福表示，飼料就是大豆或玉米製成，豆查、豆粕也是大豆，卻不被認可為飼料，實在可笑，要求縣府相關單位應把飼料再定義清楚，最好逐一羅列。

(中國時報)