創意農民曆 教做節氣醬料

2019年01月12日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

講究時令節氣的農民曆在南台灣多數家戶中仍是必需品，屏東縣政府今年出版的農民曆中，除一般常見的民俗信仰及節慶祭祀內容，更依據四季節氣特性，設計出一系列簡單又美味的醬料食譜，方便民眾將當季食材入菜，11日已正式上架供免費索取。

屏縣府研考處長鄞鳳蘭表示，為讓民眾方便運用24節氣的各種醬料，農民曆中加碼設計一款食譜海報，將醬料分別以四季彙整，屆時可將海報張貼在家中適當位置，使用起來方便省時。

「就醬過好年」農民曆限量發行2萬本，即日起在屏縣府南北棟服務台、縣內各戶政事務所、稅務局、屏東太平洋百貨服務台、環球購物中心屏東店服務台、縣內部分郵局，及台北、台中、高雄等台鐵車站服務台均可免費索取。

另外2019台灣燈會將於屏東大鵬灣舉辦，全縣從北到南包括屏東市綵燈節、眷村燈區，與恆春半島四重溪溫泉季的璀璨燈海，還有每年皆有百萬人次入園的熱帶農業博覽會，預計春節期間將吸引大批人潮湧進，為讓民眾玩得放心，縣府提供春節不打烊服務，提供路況導航，由交通隊24小時值班人員接聽。

為解決停車問題，屏東市、東港鎮光復路段路邊停車格，及屏東市公園路成功路、文化中心、體育館、青創園區等停車場，除夕至大年初三開放免費停車，且鄰近觀光區的30所學校，從除夕前一天至初五都開放民眾停車，讓春節出遊不用為找停車位煩惱。

(中國時報)