創意農民曆 教做節氣醬料
講究時令節氣的農民曆在南台灣多數家戶中仍是必需品，屏東縣政府今年出版的農民曆中，除一般常見的民俗信仰及節慶祭祀內容，更依據四季節氣特性，設計出一系列簡單又美味的醬料食譜，方便民眾將當季食材入菜，11日已正式上架供免費索取。
屏縣府研考處長鄞鳳蘭表示，為讓民眾方便運用24節氣的各種醬料，農民曆中加碼設計一款食譜海報，將醬料分別以四季彙整，屆時可將海報張貼在家中適當位置，使用起來方便省時。
「就醬過好年」農民曆限量發行2萬本，即日起在屏縣府南北棟服務台、縣內各戶政事務所、稅務局、屏東太平洋百貨服務台、環球購物中心屏東店服務台、縣內部分郵局，及台北、台中、高雄等台鐵車站服務台均可免費索取。
另外2019台灣燈會將於屏東大鵬灣舉辦，全縣從北到南包括屏東市綵燈節、眷村燈區，與恆春半島四重溪溫泉季的璀璨燈海，還有每年皆有百萬人次入園的熱帶農業博覽會，預計春節期間將吸引大批人潮湧進，為讓民眾玩得放心，縣府提供春節不打烊服務，提供路況導航，由交通隊24小時值班人員接聽。
為解決停車問題，屏東市、東港鎮光復路段路邊停車格，及屏東市公園路成功路、文化中心、體育館、青創園區等停車場，除夕至大年初三開放免費停車，且鄰近觀光區的30所學校，從除夕前一天至初五都開放民眾停車，讓春節出遊不用為找停車位煩惱。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。