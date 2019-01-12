決戰澳網 男網四大天王終章？

2019年01月12日 04:11 中國時報 陳筱琳 、 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「英國希望」莫瑞在澳網前記者會含淚宣布，自己因為運動傷害，可能在今年引退。（美聯社）

納達爾去年球季動手術治療腳踝傷勢，今年澳網健康出賽，強勢問鼎冠軍。（法新社資料照）

現任球王喬柯維奇去年美網封王後，打出絕佳氣勢，是本屆澳網男單奪冠大熱門。（法新社）

2019年澳洲網球公開賽會內賽14日開打，「英國希望」莫瑞11日卻宣布因難忍傷痛，可能於今年封拍引退，甚至害怕本屆澳網就是他生涯最後一個大賽。這也宣告網壇「四大天王」時代告終，剩納達爾、費德勒、喬柯維奇續演「三國演義」。

喬帥返巔峰 奪冠大熱門

現任世界球王喬柯維奇，同樣也是曾經好長一段時間飽受傷勢之苦，去年在年度最後一場大滿貫賽美網封王之後，再度打出回歸最佳狀態的氣勢，無疑和尋求3連霸的費德勒也是本屆澳網男單冠軍熱門人選。

費爸近況佳 力求3連霸

37歲的費德勒最近才在霍普曼盃男女混合團體賽奪冠、近況不錯，但他也清楚自己在職業賽已經算是要漸漸淡出的老將，表示如果以他這把年紀還表現得不同凡響，將會令人意外。

「我也知道不可能每年比賽都打得很順手，贏得大滿貫冠軍更要萬事俱備，除了本身球技，也需要好運和籤運，」費爸說：「希望澳網再次成為我美好球季的起點，過去兩年真的太棒了。」

莫瑞臀傷難癒 今年恐封拍

「我想要打完今年溫布頓再退，但我不確定在這樣的疼痛之下，我能不能再撐4、5個月，」莫瑞在記者會上拭淚說：「我已經痛了20個月，用盡一切努力想要減輕臀部的痛楚，但效果不大，即使半年前狀況好點，還是很痛。」

莫瑞說，他仍能比賽，但無法再達到以前那個水準了。莫瑞在2017年經歷嚴重臀傷，經過手術並努力復健，結果仍令他挫折的說：「臀傷痛到讓我必須思考生活的品質。」

蠻牛再出發 健康沒問題

莫瑞的引退預告和淚水令人傷感，外界也不免關切「蠻牛」納達爾的健康狀態。他卻因傷勢接連退出阿布達比表演賽及布里斯本國際網球賽，不過這一、兩周找回狀態，對問鼎澳網男單冠軍保持自信，提醒費德勒等老對手不要看輕他，把他排除在角逐冠軍的行列之外。

「比賽是無法預測的。當然，如果我能參加阿布達比及布里斯本賽事是很好，最重要的是我能在身體感覺很好的情況下比賽。」納達爾說。

2018球季納達爾因為動手術治療困擾他多時的腳踝傷勢而提前結束，他認為這個決定挺正確的，原本受傷的部位現在不再感覺疼痛，他說：「參加澳網這對我來說是好的開始，可以在當地這麼棒的球迷面前比賽。」

(中國時報)