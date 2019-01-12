鐵籠格鬥爭霸 武跆王玩真的
2019跆拳道職業賽事『武跆王』即將在12日於台北市和平籃球館華麗登場，此次主辦單位不但在實戰的賽制加上高額獎金，而且還吸引了里約奧運國手劉威廷和雅加達亞運國手侯光武，兩人將帶領台灣體大，挑戰由台北世大運國手楊宗燁領軍的宿敵彰師大，戰場也變成了武跆王的「鐵籠」。
有別於傳統亞奧運跆拳賽制，『武跆王』選手脫下頭盔、護胸等電子護具，扎扎實實展現跆拳道實戰精神。曾拿下世界跆拳道錦標賽亞軍的退休名將許家霖，將重披戰袍踏入武跆王鐵籠，對戰年僅18歲的後起小將朱博翔。
而推出以來深獲好評的團體賽，是由三名選手輪番上陣，除了考驗個人技術以外，也必須在戰術及團隊合作方面考驗默契，加上選手在場內毫不保留的快節奏對抗，總能HIGH翻全場！
綜合格鬥賽事方面，則集結世界各地的戰鬥精英，背負各種格鬥武術融合的使命，在和平籃球館的鐵籠內燃燒他們的小宇宙。
台灣首位打入綜合格鬥最高殿堂『UFC』聯盟的ROCKY李俊翰將迎戰三連勝的英國格鬥新秀Shem Rock、擁有高人氣『最強小護士』「魔力小紅」吳巧貞將出戰菲律賓老將Dolores Meek尋求職業賽二連勝、前兩次出賽表現優異的「影子」吳仲凱是否能如同他設定的劇本，解決菲律猛將Roberto Medalla提早下班？
加上來自韓國最強團隊Korean Top Team的「格鬥宋仲基」鄭多運、巴西的柔術大師Marcio Cesar、日本最老牌職業賽事Pancrase的悍將軍團丸山數馬、牛久絢太郎及生涯累積超過60場賽事經驗的清水俊一等好手，都將在這次「猛龍過江」職業技擊爭霸賽熱血登場。
(中國時報)
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