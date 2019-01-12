澳網女單籤表硬 小薇奇蹟拚續攤
2019澳網在10日公布了男、女單打種子序和籤表，台灣女網一姐謝淑薇在女單排進第28種子，盼能繼去年澳網、溫網都拚進16強後，能夠再創「小薇奇蹟」。
謝淑薇曾在2008和2018澳網女單打進16強，去年球季她在澳網、溫網兩項大滿貫賽躋身16強進帳不少積分，今年她以世界排名第28排進澳網女單第28種子，個人睽違5年再獲大滿貫賽單打種子。
但謝淑薇單打之路每關都不好過，首輪就要對上目前世界第85名的瑞士選手沃格莉，兩人交手過3次，謝淑薇1勝2敗居下風，去年首爾女網賽小薇獲得交手首勝，假如她今年澳網能繼續闖關成功，第二輪預料遇上兩屆澳網女單冠軍阿薩瑞珂，第三輪則可能面對去年美網球后大坂直美。
謝淑薇目前雙打世界排名第17，主要攻雙打的詹詠然、詹皓晴姐妹分居第20、23，因此雙打賽事也有望看到台灣選手出賽。
女單當今世界第一哈麗普，自然是本屆澳網女單頭號種子，第一輪對手是愛沙尼亞選手坎尼佩，這是兩人繼去年美網後，連續第二場四大賽第一輪狹路相逢。
去年產後復出的美國名將小威廉絲，本屆澳網籤表和哈麗普在同邊，小威曾7度在澳網女單稱后，最快和哈麗普會在16強戰過招，而小威的姐姐大威沒有排進種子，或許會是小威第三輪的對手。
澳網女單衛冕者沃茲妮雅琪是第3種子，首輪對手為比利時范優凡克，沃妹表示：「不敢相信一年又過去了，很開心回來尋求連霸。」
(中國時報)
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