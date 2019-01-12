亞洲盃足賽 B段班嚇壞列強

2019年01月12日 04:11 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

2019亞洲盃足球賽5日在阿拉伯聯合大公國開踢，作為16強擴軍至24強的第1屆，原本被認為是亞洲足球B段班的國家踢出多場令人驚奇好球。尤其是台灣的鄰居菲律賓，以及把中華男足擋在亞洲盃門外的土庫曼，首戰分別以1球小負南韓、日本，感覺台灣雖然無緣亞洲盃，距離似乎又不是那麼遙遠。

菲律賓與台灣的男足世界排名過去長年在150名之後，但菲律賓近年廣納海歸好手，排名驟升，儘管前年底在中華足協邀請賽碰頭，中華隊還於主場3比0完勝，但菲隊當時並非最強陣容。而去年3月的亞洲盃資格賽，他們更於馬尼拉主場2比1氣走塔吉克，拿下了隊史首張亞洲盃門票。

綽號「街犬」（Askal）的菲足迎接隊史亞洲盃處女秀，去年10月請來曾執教英格蘭國家隊的瑞典名帥艾瑞克森，參賽23人名單僅兩位純本土國腳，其餘分別是來自德、美、英、日、西、荷與丹麥的菲裔好手，把「海歸」戰略發揮到極致，首戰南韓雖以0比1落敗，但全場只讓「太極虎」射正5次，令人耳目一新。

至於在資格賽淘汰中華隊的土庫曼，於亞洲盃首戰「藍武士」日本，開賽第26分鐘竟然率先進球。日本靠著旅德前鋒大迫勇也「梅開二度」，才以3比2逆轉勝出，卻已被這個生產「汗血寶馬」的中亞國度嚇出一身冷汗。

「如果前年我們在客場擊敗土庫曼，也許現在對日本的就是台灣了…」這個遺憾，不只是男足門神潘文傑的感嘆，可能也是很多球迷的心聲。

而此前以助理教練之姿對陣菲、土，現為中華足協祕書長的方靖仁認為，賽前分析與戰術戰略的安排，影響足球比賽走向的比例愈來愈高，也縮小了亞洲國家的強弱差距， 「個人能力很重要，但影響成分感覺沒過去高了。台灣的確距離亞洲盃不遠，但這些微的差距，正是我們要克服的難關。」

(中國時報)