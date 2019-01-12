2019年01月12日 04:10 中國時報 主筆室

行政院長賴清德11日率領內閣總辭，蘇貞昌毫無懸念地將接任閣揆。外界對這項新人事的關注焦點不外是蘇貞昌這次是回鍋擔任閣揆、他和蔡總統之間的關係，以及新內閣是所謂的「敗選聯盟」等較為負面的議題。

但是就如前總統馬英九所說的，以當下蔡英文的處境，要找到其他更好的人選出掌行政院，恐怕也不是一件容易的事情。毋寧說，以蔡英文與蘇貞昌過往人盡皆知不甚和睦的關係，最終兩人能夠攜手，讓人不得不對他們能屈能伸的人格特質感到敬佩。

常見的情況是同林鳥在大限來時各自飛，蔡英文與蘇貞昌則是反其道而行，本來貌不合、神更離的兩人，為了讓黨和個人的前途停損，最終決定「共同承擔」。以蔡蘇曾互相給對方造成的政治創傷來看，要做到這點，真不簡單。無論內心怎麼想，能表現出放下昔日恩怨情仇的樣子而重新開始，這分忍耐工夫就非常人能及。

蔡英文曾是蘇貞昌擔任行政院長時的副手，根據陳水扁爆料，蘇曾兩度要求換下蔡，足見蘇有多不喜歡蔡；而蔡英文日前面對外界猜測蘇貞昌是閣揆繼任人選時，曾回應說，「我沒提，他哪來的同意？」被認為是根本否認這項人事。事後來看，當時的傳聞絕非空穴來風。蔡英文當時也未免太不尊重蘇貞昌了。

既然蔡英文與蘇貞昌都能以大局為重，國人當然也對這樣的執政組合懷抱高度期待，畢竟2019年是充滿挑戰的一年，面對橫亙眼前的重重困難，蔡英文確實需要她口中具有「經驗、魄力與執行力」3大強項的蘇貞昌輔佐，讓執政路上少些顛簸；並期待作為老臣的蘇貞昌能謹守政治倫理，與蔡英文做最好的分工。

(中國時報)