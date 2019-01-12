2019年01月12日 04:10 中國時報 張慧英

中國在推出「一帶一路」時，想必認為如此造福他國的德政會大受歡迎，沒料到竟引來那麼多忌憚與反彈。「一帶一路」固然有戰略考量，但相當程度上也有心伸援互利，結果批評多於感激，當然有點冤枉。台灣在外交援助上可以說是資深冤大頭了，有些經驗是可以分享一下。

數十年來台灣陷於外交困境，必須以金援換取邦交，但非常辛酸，常被獅子大開口，花了錢也未必保得住多久的邦交，而國人也非常反感。事實上，金援外交須在許多困難情境下操作，是條充滿焦慮挫折與自我懷疑的路。

首先，我們覺得給對方貸款、基建、醫療、教育等的援助，是我們對開發程度落後的友邦善意而慷慨的付出，但對方卻認為這基本上是一樁交易，台灣用金援換邦交，一個願買一個願賣，其中沒有恩情的成分。對方既是販賣外交承認，你不能怪他想把價格往高了喊，因為每個國家都以自己的利益為先。台灣覺得被勒索，是因為處於一個脆弱而迫切需要邦交的孤立處境，不得不低頭付錢，但這個責任不在友邦，所以對方要錢時毫無罪惡感。

其次，是我們的友邦通常距離遙遠，彼此人民與社會沒什麼交流，台灣金援的好處不容易讓當地民眾有深刻的感受。任何國家的人民都會先緊著自己切身的事務，例如薪資、經濟、治安等，外交通常是邊緣議題，哪座大橋、哪間醫院是台灣捐資蓋的，民眾不會太在意。

那為什麼要捐這些？很多時候是為了給我們拉攏的政客捧場做政績，例如支援重建國會大樓，總統和政府可以自我吹噓；或捐錢給總統夫人的慈善基金會，既捧了夫人面子，又變相給第一家庭好處。當地政客常會提出這類的要求，和台灣民代要求中央做未必需要的建設差不多。

但這又引發了另一個問題：貪瀆。決定外交關係的是政客，政客和嘗血狂鯊一樣，遇到像台灣這種冤大頭，狂咬只是本能，而且有項目就有A錢的機會。我們往往也知道錢最終可能去向可疑之處，但若能保住邦交，這也可算是交易的一部分。問題是事情若被揭露，貪瀆的政客會面臨司法及輿論追殺，台灣則成了推動貪汙的黑手，在當地形象會大受損傷。對台灣來說，名財兩失，真是衰上加衰，但當地民眾並不能明白台灣也是受害者，因為他們不會站在台灣的角度看事情。

還有自尊心問題。再弱勢的國家都有自尊心，要對援助的外國感激，就意味著得承認自己的國家很遜，而這在民族情緒下是難以吞嚥的苦澀。很多友邦拿台灣援助拿得理直氣壯，不只因為自認是公平交易，也因為基於國家尊嚴不願低人一等。像美國援歐的馬歇爾計畫或對台灣的美援，都換得了感激，但它們都伴隨著緊密的政經、社會及安全交流，台灣與邦交國的社會交流不多，金援的流動與獲益集中在高層，不容易取得社會普遍的感恩。

其實台灣如果能很現實地認清楚，在沒有其他籌碼下，金援就是台灣手上少數的外交工具，那麼和友邦的討價還價不過是在商言商，可能就不會對金援外交有那麼強烈的屈辱感了。說到底，讓台灣陷入外交困境的，不是友邦，也不是金援外交。冤大頭的苦，不在於被冤了多少次，而是我們的生存環境何其艱難。

(中國時報)