留不住賴 小英內憂外患

2019年01月12日 04:10 中國時報 包正豪

這是一個類似荒謬黑色戲劇的情節。去年1124地方選舉敗選，總統立刻請辭如雞肋般的黨主席職位，成功築起一道防火牆，不讓咎責壓力持續往自己襲來。但民進黨敗選原因普遍指向中央執政不利，行政院長賴清德卻沒有第一時間請辭，反而要等到中央政府總預算三讀通過後，才率內閣總辭。

當然這是賴清德個人的政治判斷與考量，不過蔡總統卻很不願意放賴院長離開，甚至在黨內形成「蘇貞昌接任」的氛圍後，還略帶情緒地怒斥「我沒有提，他哪來的同意？」，幾近羞辱蘇而依然希望賴揆留任。一直到10日，賴清德宣布階段性任務結束，將率內閣總辭。形勢比人強，蔡總統還是被迫任命蘇貞昌組閣。

從媒體報導中，大概很多人都會感覺到蔡總統真的很不願意任命蘇貞昌，但不得不接受。所以1124選舉之後，蔡英文的領導威信已經不在恐為定論，而新內閣的人事布局到底代表什麼意義？

首先是行政院長人選的觀感問題。賴清德請辭的原因是「為敗選負責」，結果繼任人選竟是選舉慘敗的新北市長候選人。這不能不說是一種荒謬的諷刺，所以民進黨想要傳達給選民的訊息是說，在民進黨政府體系中要高升，就得要像前高雄市府官員那樣，先捅婁子下台，不然就是選舉慘敗後，再「順理成章」升任更高階的職位嗎？輸就是贏，好深奧的哲學問題！

蔡總統何苦要任命一個敗軍之將擔任閣揆，讓自己飽受譏諷？而且還得硬生生吞下自己先前說的重話。要回答這個問題，得從賴清德為何上位開始談。

當初請賴清德擔任閣揆的時空背景是在蔡英文民調一落千丈，而賴清德挾高人氣之時。賴被視為是小英之後的總統候選人，所差的，不過是2020還是2024而已。找賴神當閣揆，一石二鳥，一方面分享人氣，另一方面把賴綁在自己的戰車上，免得脫韁野馬，提前於2020衝出來影響自己。

但小英有算計，別人也不是笨蛋，賴清德也想做出成績，然後挾政績與民意挑戰大位。只不過一年多來，結果雙輸。小英聲望仍低，賴神不神，選舉慘遭滑鐵盧。即便如此，民進黨內權力格局未變，小英的最大競爭者仍是賴。只要看日前獨派四大老刊登的廣告，就可知民進黨內支持賴的力量何在。所以雖然兩人的聲望都遭重挫，但黨內能有分量競逐2020總統寶座的，還是蔡賴2人，只是賴的領先優勢變得沒那麼多而已 。

既然如此，就可清楚知道為何小英對賴神情有獨鍾，那是為自己的選舉算計啊！至於蘇貞昌，給他當閣揆，除了惹自己不開心外，別無好處，當然不願意。只是形勢比人強，留不住賴，攔不住蘇，小英只能默默吞下，等著賴神休養生息，看著電火球汲取最後的政治資源，在內憂外患中，等著2020的到來，也只能等著「被決定」而已。（作者為淡江大學教授兼全球發展學院院長）

(中國時報)