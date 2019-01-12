九二共識 由人民感受詮釋

2019年01月12日 04:10 中國時報 曹俊漢

大陸國家主席習近平《告台灣同胞書》40周年的談話掀起台灣各界對「九二共識」內涵的熱議。民進黨認定九二共識等同「一國兩制」，拒不接受。國民黨雖認同九二共識，內部卻對其內涵或定義不同調。

國民黨在九合一勝選後，想用九二共識來作為決戰2020的資本，吳敦義主席更想要將九二共識定位於一尊，建立國民黨中央成為上位關係的角色。9日國民黨中常會邀15位縣市長列席，大談九二共識的認知，讓吳主席有潛在成為政策領導人的態勢。會中並決定設「兩岸城鄉交流中心」作為平台，引領藍營15縣市的操作。但吳敦義的政策設計在藍營地方諸侯中未獲得熱烈響應，可算是誤判形勢。

吳敦義最大的錯誤是沒有認清國民黨大勝的政治生態走向，以致對政策應具何種形態未準確拿捏。當前國民黨擁有15縣市1445萬的治理人口，他們反對民進黨的基本取向是蔡英文治理失敗，本質上不是在意識形態上爭長短，而是公共政策的民生經濟取向要有提振經濟發展的政策。

公共政策研究最重要的課題是「政策形態」的認定。一個政策的基本類型取決於兩個因素，一為政治決策系統，一為人民需求形態。如何配合環境的生態來滿足人民的需求，才是最佳的公共政策。

依國民黨在九合一選舉大勝的經驗，15個勝選的縣市雖隸屬於國民黨的旗幟下，但每個縣市長候選人的選舉決策各自為政，因地制宜，因為各縣市選民有不同的需求，在公共政策上屬於「分配性政策」的形態。韓國瑜口中的九二共識是以高雄市的需要喊出「貨出、人進、發大財」，並不用先請示中央九二共識是什麼意涵，這是一個獨立的決策形態。其他縣市長的運作也是依人民各自的需求而做決策。

反觀吳敦義主席的運作模式則是一個「管制性政策」，決策系統是建立在整合的形態，九二共識定位於一尊，讓各縣市配合跟從，顯然政策位階嚴重錯置。不同縣市如何發展，如何回應人民的需要，只有各縣市領導人最清楚。因此如何詮釋九二共識不是意識形態取向，而是要讓九二共識生存在人民經濟生活的公共政策中，定義其意涵。（作者為中國文化大學政治系講座教授）

(中國時報)