2019年01月12日 04:10 中國時報 王皓平

由於九合一選舉時公投發生諸多亂象，中選會在提出檢討報告時建議修改《公民投票法》，將現行公投應與大選同日辦理投票的規定，由「應」改為「得」。換言之，若修法完成後，公投將「不必然」與大選同日進行投票。日前有民進黨立委建議盡速處理此修法案，可能在立法院下會期就會處理。

就公投與大選是否同一天投票，可有3種選擇，一是公投「應」與大選同日辦理；二是公投「不得」與大選同日投票，也就是另訂公投日；三是公投「得」與大選同日舉辦。三者之中，以第3種是最差的選擇。

現行《公投法》是規定公投「應」與大選同日辦理，缺點是同日有10件公投案的話，就可能會重蹈去年九合一大選，當天投票民眾大排長龍、無法及時投完票的困境。但如果未來公投案件數較少，或延長投票截止時間，也許就能化解去年的亂象。此作法的優點在於辦理投票的經費較少，且避免擾民。

若是將公投與大選完全脫鉤，可能造成投票率不高的問題，估計差不多就只有4成的投票率。如果是同意或不同意約為五五波的公投案，即便同意票多於不同意票，也會因為同意票未達投票權人總額1/4而面臨「不通過」的命運。而且低投票率的公投不具有正當性，會使公投失去「定紛止爭」的功能。

至於公投與大選未必脫鉤，這是最麻煩、最危險，也是最浪費公帑的選擇。例如，若同段時間有10件公投案要投票，主管機關為控制投票時間而讓5案綁大選，另5案不綁大選，難免造成不公；再者，若再有類似挺同與反同的正反兩個公投要進行投票，其中一案可綁大選，另一案不行，中選會肯定會捅到馬蜂窩。再者，單獨辦理1件公投或選舉要花費8億元，但同日辦理投票每加1件公投僅多1億元成本，當然不宜選勞民傷財的方式。

就以上分析，維持現行作法，讓公投與大選同日辦理會是最佳的選項。至於公投案過多形成的困擾，可以在投票作業上設法改善。更何況，未來是否還是會有這麼多公投案仍有待觀察。

最重要的是，對於公投的結果，政府應積極面對處理，不應讓公投淪落為諮詢性質。若選民最後發現，不管公投案通過或不通過，都發揮不了作用，這樣社會對公投還會有多少熱情？到時根本也不用擔心公投案過多的問題了。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)