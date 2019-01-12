2019年01月12日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

大陸在經濟崛起後，人文、美學成為新興的追求目標，而在向國際接軌的第一步，往往是先向台灣看齊，致力於促進兩岸文創產業交流，也引進更多國際知名展覽、IP進整個大中華圈，去年甫成立的時藝多媒體上海公司—上海旺時文化，首檔展覽引進東京富士美術館藏品，12日於上海寶龍美術館開展。

引進東京富士美館藏品

上海旺時文化與天協文化攜手，將「西方繪畫500年-東京富士美術館藏品展」帶進上海，東京富士美術館以系統性收藏西洋美術史上的大師作品著稱，去年10月至12月在北京清華大學展出時，創下12.5萬的參觀人次。此次將展覽引進上海，亦以時間敘事為主軸，流派發展為形態，從文藝復興起，巴洛克、洛可可、新古典主義、浪漫主義等一直到後現代主義，展出各畫派最為人熟知的藝術家作品。

該展以「人性和個性的覺醒」、「奢華和情感的統一」、「理性和浪漫的追尋」、「現實和光色的融繪」、「理念和思維的革新」五大面向詮釋西方藝術的發展過程，包括魯本斯、夏卡爾、莫蘭迪、米勒、莫內、塞尚、梵谷、高更、畢卡索等藝術家作品均在其列，宛如一部濃縮的16至20世紀西方藝術史。

提倡人性和個性大解放

西方文藝復興時期的思想體系，提倡人性和個性的解放，此次展出中如威尼斯畫派創始人喬凡尼‧貝利尼的《行政長官的肖像》即為代表之一；18到19世紀，法國資產階級對古希臘英雄主義精神的追求，催生了強調理性和諧的新古典主義，奠基人雅克‧路易‧大衛的《拿破崙越過聖貝爾納山》便是其最廣為人知的作品之一；繼而登場的浪漫主義潮流則以感性和自由精神為目的。在近年人文意識覺醒的大陸，一系列的西方藝術史代表作，不啻為文化巡禮與文明激盪。

(中國時報)