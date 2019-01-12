陳綺貞露酥胸 連唱8首才說嗨

2019年01月12日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

陳綺貞男友鍾成虎擔任演唱會總監。（粘耿豪攝）

同門的盧廣仲（右）和演員江常輝現身欣賞陳綺貞演唱會。（粘耿豪攝）

陳綺貞11日起在台北小巨蛋連唱3天，舉辦20周年「漫漫長夜」演唱會，她昨背起20周年全新吉他「白色蜂鳥」，難得以一襲銀色低胸長洋裝現身，大方秀出事業線及香肩，除了保有她的招牌仙氣，更增添不少性感味。

有別於一般演唱會的磅礡開場，陳綺貞選擇以點亮「一顆燈泡」來比喻自我誕生，舞台從一個微小的光點，拉大成一個具象的影子，隨後她自彈自唱開場曲〈每天都是一種練習〉，以單純的一把吉他伴奏，搭配她的清甜歌聲，靜謐氣氛令人屏息。

謝粉絲一路支持

接著她緩緩升上7公尺高的升降舞台，獻唱經典歌曲〈會不會〉，螢幕出現不同影像投放，四周則響起大自然環境音，宛如她從腐朽重生綻放。緊接著她以〈Self〉、〈傷害〉、〈太陽〉，搭配炫目的燈光，用搖滾曲風反映出她躁動不安的另一面。除獻唱去年發行的新專輯《沙發海》中的作品，她也準備包括〈躺在你的衣櫃〉、〈還是會寂寞〉、〈讓我想一想〉等多首金曲，帶領粉絲穿梭在她20年的音樂人生中。

陳綺貞連唱到第8首才終於開口向粉絲打招呼，演唱〈華生〉前則感謝粉絲一路的支持，「謝謝你們在這段時間當我的華生，支持我想過的生活，我也是你們的華生，也會支持你們想過的生活。」讓現場一名粉絲激動落淚，她則熱情送上抱抱安慰。

鍾成虎驚喜伴奏

雖是第4次站上小巨蛋，但對陳綺貞來說卻有很多第一次的突破，如挑戰連換5套衣服，從性感銀色低胸禮服、復古俏皮碎花洋裝、黑色率性背心、Rock Star搖滾皮衣、白色優雅蕾絲洋裝等，呼應她多變的性格。

她也特別砸下重金，打造3D升降台、環狀舞台、觀眾區小舞台、16位樂手，更使用多達4000多片LED螢幕，也是小巨蛋首次出動重達12噸的油壓機進場，呈現出充滿氣勢的3D立體視覺影像，因此3場票房雖進帳6000萬，但她全數投入製作成本中。

陳綺貞為了演唱會忌口，不吃辣也不吃炸，並減少說話護嗓，也因練習吉他的關係造成身體不適，但她說：「這些並不是犧牲，而是面對承諾時心甘情願的付出。」昨包括同門師弟盧廣仲、〈殘缺的彩虹〉MV男主角江常輝都到場欣賞，蔡琴、好友五月天等人也送上花籃致意，情牽20年的男友兼音樂夥伴鍾成虎，除以音樂總監身分坐鎮台下，更驚喜現身替她伴奏。

(中國時報)