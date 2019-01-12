化恐懼為勇氣 瑞瑪席丹閃電出輯
瑞瑪席丹一開始為創作新歌卡關半年。
瑞瑪席丹11日舉辦《你 知不知道》發片記者會，她為創作同名新歌卡關半年，過關後卻如有神助，一個半月交出7首歌、3個月完成整張專輯，但當時她正在拍攝成龍的新電影，蠟燭兩頭燒壓力不小，「我先在成家班訓練2星期，去之前因為打泰拳太激烈，左膝蓋十字韌帶斷掉，試鏡時剛好又是打戲，我躲在廁所大哭。」
瑞瑪席丹18歲時在美國乘坐男友重機雙載，途中高速撞上前方車輛，男方當場身亡，她也被後方來車撞飛，全身40％燒燙傷，她透露曾騎重機回到當年車禍地點，但心中仍有陰影，直呼「好可怕」。如今她與比利時男友交往3年多，男友昨低調到場，瑞瑪席丹大方分享感情事，表示兩人遠距離戀情平均一個半月見一次，對方會講中文、聽得懂她的歌，昨上台前男友誇她漂亮，她卻冷回：「我現在沒空、沒空聽你說話。」
瑞瑪席丹2017年以首部主演電影《強尼‧凱克》拿下第19屆台北電影節最佳新演員、第54屆金馬獎最佳新演員，她直言先前對歌唱信心不足，自認「當歌手的想法離我很遙遠」。
演而優幸運開唱
如今完成首張專輯，瑞瑪席丹說：「我的人生清單確實列了做自己的音樂這個選項，只是不知道來得這麼快，一開始我非常恐懼，覺得事情來得好快，後來我把恐懼變成什麼都不怕，專輯就這麼『咻』的完成了。」
(中國時報)
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