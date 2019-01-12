五月天怪獸任電競戰隊領隊
繼周杰倫、林俊傑成立J戰隊、「SMG」戰隊進軍電競市場後，《傳說對決》職業戰隊TXO於11日舉辦記者會，宣布五月天團長怪獸將加入戰隊擔任精神領隊，怪獸打趣說：「阿信還在IG上說他是職業電競選手，我才是！」隨後馬上說：「是笑果啦，阿信不好意思哦！」平常怪獸和阿信、石頭偶會相約玩遊戲，還硬拉冠佑加入，「看他一直被殺，也是有種爽感。」
五月天去年在頒獎典禮與40位電競遊戲職業戰隊、遊戲實況主齊演〈I Will Carry You〉而結緣，但他坦言收到邀約時思考許久，「後來我問：『要多少錢？』他們說：『我們不要錢，只要你的人！』」怪獸除不收半毛錢，阿信更贊助「STAYREAL」設計師為戰隊打造戰服。
結束「人生無限公司」122場演唱會後，五月天將在4月6、7日於大阪城Hall開唱，怪獸說原本以為可以休息，但現又要為演唱會做準備，團內已婚成員僅剩他沒有小孩，被關心起做人計畫，他笑回：「順其自然吧！」
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。