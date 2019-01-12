五月天怪獸任電競戰隊領隊

2019年01月12日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

繼周杰倫、林俊傑成立J戰隊、「SMG」戰隊進軍電競市場後，《傳說對決》職業戰隊TXO於11日舉辦記者會，宣布五月天團長怪獸將加入戰隊擔任精神領隊，怪獸打趣說：「阿信還在IG上說他是職業電競選手，我才是！」隨後馬上說：「是笑果啦，阿信不好意思哦！」平常怪獸和阿信、石頭偶會相約玩遊戲，還硬拉冠佑加入，「看他一直被殺，也是有種爽感。」

五月天去年在頒獎典禮與40位電競遊戲職業戰隊、遊戲實況主齊演〈I Will Carry You〉而結緣，但他坦言收到邀約時思考許久，「後來我問：『要多少錢？』他們說：『我們不要錢，只要你的人！』」怪獸除不收半毛錢，阿信更贊助「STAYREAL」設計師為戰隊打造戰服。

結束「人生無限公司」122場演唱會後，五月天將在4月6、7日於大阪城Hall開唱，怪獸說原本以為可以休息，但現又要為演唱會做準備，團內已婚成員僅剩他沒有小孩，被關心起做人計畫，他笑回：「順其自然吧！」

(中國時報)