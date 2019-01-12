白冰冰笑虧 2018年沒賺錢
耗資800萬製作的三立《2019超級華人風雲大賞》除夕特別節目，除夕夜晚上8點在中視、三立台灣台、都會台聯播，吳宗憲、曾國城、白冰冰、孫協志、王仁甫、許孟哲、KID、黃鴻升等主持人11日錄影，節目包含「5大主題PK」、「3台重量級主持人齊聚」、「5大華流歌手演出」、「共58位藝人參與演出」等特色；白冰冰暌違多年重返三立攝影棚，再度與30幾年前合作過的吳宗憲同台，感到很開心。
白冰冰日前代言高雄引起風波，忍不住說：「我委屈了！」因為代言高雄自費拍MV，用了齊柏林影片也做了說明，她表示：「使用前有詳細看合約內容，『到底可不可以？』我知道是完全授權給高雄市政府，就以為沒有問題，高雄市政府也認為沒有問題。」但因為沒有事先知會阿布電影公司，才會惹出風波，事後她已與阿布電影公司聯繫知會過了，讓一旁的吳宗憲幽默說：「代言高雄不拿錢是不可能的！」
吳宗憲大方給年終
主持群被問到今年紅包準備數量，白冰冰笑言「今年（指2018年）沒賺錢」，並說光高雄MV就花費超過50萬。孫協志、王仁甫與許孟哲表示現在沒做老闆，沒有紅包要包，王仁甫因有開民宿，唯一紅包就是給民宿員工，至於包多少還得請示過財務長的老婆大人。吳宗憲則表示，今年年終獎金將是2個月起跳，羨煞不少人，而最高者可拿到6個月，他認為員工就是公司最大資產。
(中國時報)
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