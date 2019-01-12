張韶涵當串講人靠Freestyle

2019年01月12日 04:11 中國時報 蕭雅玲 ）

中天音樂實境節目《歌手2》今（12日）起播出，張韶涵臨時被通知擔任音樂串講人，笑說：「導演組太狠了，臨時在一個小時前告訴我要串講，我想這樣也很好，可以無時無刻提醒大家，有一個歌手叫張韶涵！」逗得現場觀眾哈哈大笑。

張韶涵是節目開播以來首位女串講人，樂於挑戰的個性讓出道17年的她，不曾有「歌曲有幾首很紅，吃老本就好」的想法，這次臨危受命擔任串講人，她雖然不知道自己有多大能耐，但想著如果能勝任也挺好的。

節目中她選唱〈夢裡花〉、〈隱形的翅膀〉、〈遺失的美好〉等歌曲，更挑戰民謠歌曲〈阿刁〉、西班牙歌曲〈Besame Mucho〉及洗腦神曲〈Despacito〉，展現絕佳唱功。張韶涵說，沒有選擇自己熟悉的曲風，是因為從沒想過能在舞台上，唱別人的歌對她來講也是一大挑戰。

擔任串講人，張韶涵笑說：「全靠Freestyle。」一開始不太熟悉，但下足功夫，以最真誠一面與觀眾互動。

(中國時報)