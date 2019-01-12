Ella發火勁寶嚇壞「媽媽凶凶」

2019年01月12日 04:11 中國時報 蔡琛儀 ）

Ella很疼愛兒子勁寶。（取材自臉書）

陳嘉樺（Ella）11日出席雅詩蘭黛品牌大使揭幕記者會，分享多年來的保養心得，悟出一個道理，做足保養才會越來越漂亮，每晚都會在洗完澡後，90度彎腰並用虎口、手掌4隻手指頭按摩臉部，她的好膚質還讓老公一早起床誇她：「妳幹麼一大早化妝。」

Ella一直以來都自詡以「輕鬆」的教育方式對兒子勁寶，包括桌上不消毒、食物掉到地板上都照吃，但她透露日前某次一家三口家庭旅遊時，她發現勁寶開始會挑食，「我是真的生氣，但老公後來問我：『妳不是常常說是Relax的媽媽？』我才發現對耶！我並沒有這麼Relax。」還是會在意小孩的教育。

Ella為了兒子挑食一事難得發脾氣，勁寶還因此嚇到說：「媽媽凶凶、怕怕。」眼神透露出「媽媽妳怎麼了」的訊息。

Ella說自己轉念一想，其實小時候也很挑食，還常會瞞著媽媽把飯倒給豬、牛吃，「勁寶挑食也有可能是因為活動力不夠。」

粉絲相當關心S.H.E的動態，她大方表示前陣子才剛聚會，「我們都有聯絡，訊息一直都在聯絡。」

(中國時報)