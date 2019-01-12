炎亞綸玩聲音 人貓合一慘叫
炎亞綸11日出席由自己配音的動畫電影《貓影特工》首映會，身為關注時事的炎P，對於近日白冰冰代言高雄被酸，他分享：「這世代大家比較負面，希望寬容一點。」也在後台高喊：「冰冰姊加油！」至於推廣曲〈來去高雄〉被爆有抄襲嫌疑，他則表示沒看到新聞不方便表態。
炎亞綸透露還在飛輪海時期，就上過白冰冰主持的《冰冰好料理》，「以前遇到前輩都會害怕，但看到她就不會，沒有壓力的感覺，錄影時會讓你講話、自由發揮。」稱讚她照顧後輩也很有親和力。
高雄現在成為話題城市，對此炎亞綸認為現在在高雄做什麼都可以，也覺得自己挺適合代言愛情摩天輪，不過他最想代言的是農產品，因為很多水果賣得太便宜，希望透過一己之力幫助農民。
洽談奇幻愛情片
炎亞綸為《貓影特工》配音已經是5年前的事，當時他上了3天的配音課、錄音7天，學會瞭解自己的聲音、咬字、共鳴處，還笑說回去看當年的錄音花絮，覺得那時候的自己也太腫了，除了幫動畫片配音外，他目前也在洽談一部奇幻愛情類型的電影。
炎亞綸形容自己是願意玩聲音的人，在片中發出人貓合一的慘叫聲，還透露在跟情人交往前期，會搬出低沉版的嗓音增添魅力，另外在戲劇《終極一班》中，反派仰天長笑的聲音其實也是他配的。電影18日上映。
(中國時報)
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