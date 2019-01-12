吳慷仁中箭 不怪「豬頭」鄭人碩

2019年01月12日 04:11 中國時報 李承陽 報導

鄭人碩被爆婚變疑似是小薰介入，前天他否認並拿好友吳慷仁當擋箭牌，開玩笑說：「我不是吳慷仁，不會害到妳（小薰）。」躺著也中槍的吳慷仁11日出席活動表示，當晚就收到鄭人碩兩封落落長的道歉語音訊息，吳說：「我知道他沒有那個意思，這根本不需要道歉的事。」

吳慷仁形容鄭人碩是誠懇的人，拍戲認真，對於被當成人肉盾牌完全不在意，就回了「你豬頭」、「沒事啦三八」等訊息，兩人雖不常見面，但吳慷仁偶爾會傳簡訊關心對方，提醒他拍電影之餘也要注意安全。

挺白冰冰代言高雄

吳慷仁老家在高雄，曾在戲劇《那天媽媽來看我》演白冰冰的兒子，戲裡戲外都受到她照顧，對於白冰冰代言高雄被酸一事，自己真心不懂酸民在酸什麼，他說：「你們不喜歡不代表你們父母不喜歡，在網路上打打字的人，我不覺得他們真的有在關心高雄。」還說看了白冰冰掏錢製作的推廣曲〈來去高雄〉，覺得歌真的很不錯。

前陣子吳慷仁喊話要當楊謹華伴娘，對於她是否正在準備婚禮，吳沒有多講，僅說：「結婚還好，選擇公開更重要。」笑稱：「她看著我長大，我看著她變成熟。」兩人相識10年，從他心中的仙女一路轉變成幸福女人。

(中國時報)