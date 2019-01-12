小甜甜對戲沒Fu「像打手槍」

2019年01月12日 04:11 中國時報 洪秀瑛 專訪

小甜甜（左）飾演的春桃姨頗受婆媽喜愛，右為王瞳。

張可昀（小甜甜）正拍民視八點檔《大時代》，飾演的「春桃」角色從少女演到中年，好友王少偉常笑虧她生活中也入戲，平時Hold著「長輩心情」，從說話語氣到幫愛犬把屎把尿都露出大嬸模樣。但讓她開心的是，走到哪都有婆媽喊她「春桃姨」，儼然成了「菜市場天后」。她現在全心當演員，坦言最怕遇到沒給、也給不出情緒的對手，那會讓她有種自己打手槍感覺。

小甜甜在綜藝節目當了12年諧星，這幾年轉型過程有捨有得，最明顯是收入銳減，以前月入至少5、60萬，拍戲後，通告、活動相對減少，收入足足少3分之2，也會有不看戲的觀眾以為她消失螢幕。她說，不在意過去被罵花痴、肥婆，每個人都有存在價值，現在可以把這些磨練當拍戲養分，春桃角色常大喜大悲，內心轉折有層次，被打開喜怒哀樂開關後，讓她演來過癮。

拜拜達人學會愛自己

34歲的她，有和閨蜜王宇婕一起凍卵的念頭，她稱單身已久，也沒人追求，現在追最勤的就是家樓下的警衛，「他每次看到我都氣喘吁吁說『張小姐，妳的包裹』」。她強調很久沒拜月老，以前跑遍國內外廟宇求神問卜，號稱「拜拜達人」，但這幾年已把求來的桃花符、粉晶、佛牌丟掉，懂得愛人之前應該先學著愛自己，「像這檔戲沒有可以讓我怦然心動的男生，我還是拍得很快樂。」

(中國時報)