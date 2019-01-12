安心亞挑逗肯尼連撐25小時累垮
安心亞和假人男模大方玩親親。
安心亞推出全新單曲〈Chillaxing〉，她拍攝MV持續展現「ㄎㄧㄤ」時尚，連換3套服裝造型，更換上超激熱褲，率領舞者盡情飆舞；她在拍攝現場玩性大發，不但整個人貼在牆上拍照，甚至搞怪地掛在窗台，還大方與假人男模互動熱吻，對於跟「假肯尼」調情顯得老神在在，一點也不忸怩。
安心亞還在MV中大玩角色扮演，要演繹「工作狂」、「心亞的戀愛煩惱」以及「女孩兒的美食誘惑」，她打趣說：「拍攝MV的時候做了很多療癒的事情，感覺好像死了很多回。」她在MV玩開，還做出不少鬼臉扮醜，但看到很多美味的蛋糕卻不能吃，敬業的她又演又跳，拍了25個小時累到在休息室秒睡，緊接著又趕回劇組拍戲。
舞蹈老師大鈞特別為安心亞設計最「Chillaxing」的舞步，但她在跳舞時必須Hold住表情，表現出很享受的樣子，讓她直呼：「這支舞本來看起來滿簡單的，不過大鈞老師要求很嚴格，表演時都要ㄍㄧㄥ住不能放鬆，所以跳完這支舞真的很累。」
(中國時報)
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