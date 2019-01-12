5歲女想當名模林嘉綺順其自然
林嘉綺11日帶著女兒Kuku、Sasa出席「玩美攝影棚Studio X Pocky Deco Art」活動，5歲半的大女兒Kuku童言童語說，想跟媽媽一樣當名模，「因為可以很優雅與性感」，私下也會跟同學一起模仿「走台步」的模樣，對此林嘉綺也說，從小就會教女兒一些禮儀，隨時會提醒他們哪個地方要注意，讓她忍不住自嘲是女兒心中最嘮叨的人！
林嘉綺表示，現在媒體生態與自己那個年代不同，「這年代有自媒體可展現自我，所以不需侷限在某個平台，高中、大學有空出來打工，女兒若喜歡唱歌也不一定要出唱片，可以在YouTube唱歌給大家聽。」
帶女兒出席活動，林嘉綺笑言：「她出生就沒法避免這事，基本上我已經是公眾人物，我能夠保護她到什麼時候。」她認為，女兒要走這條路「順其自然」，像這次帶女兒出席活動，「也是會先問過她，願意才會帶她出門。」至於女兒的酬勞，她笑言：「已經分布在她的食衣住行上。」
(中國時報)
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