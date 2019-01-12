2019年01月12日 04:11 中國時報 劉育良 專訪

高愛倫2014年結婚，眾星雲集，足見她在演藝圈豐沛人脈。（高愛倫提供）

在高愛倫眼中，甄珍（後）是位超級疼愛兒子劉子千（右）的巨星媽媽。左為劉家昌。（資料照片）

高愛倫（左起）和林青霞、楊惠姍情如姊妹。（高愛倫提供）

高愛倫（中）從報界退休，藝人和媒體同業歡送她。（高愛倫提供）

高愛倫（左）和吳定南享受退休後的自在生活。（三采出版集團提供）

高愛倫資歷

資深影劇記者高愛倫跑線40年，見證台灣影劇圈興衰、藝人起落。她以文會友，和資深大牌、影后成了閨蜜、好友。她結婚時，包括林青霞、彭雪芬、張艾嘉、甄珍等影后齊聚道賀，一場婚宴星光燦爛。最近她出書《此刻最美好》，林青霞、張艾嘉等重量級影后為她寫序。能一口氣在特定時間、特定場合邀得巨星同台，是人脈、交情、信任，也是她入行40年最大的人味資產。

高愛倫寫了一輩子的影劇新聞，她出手為文，都是讓人震撼的影劇大事，如林青霞的婚事、胡因夢和李敖的離婚等，她跑出了大獨家，卻也顧及了當事人的顏面和心情，尺寸拿捏，讓藝人放心、安心把重要的獨家新聞交付她發表。

時間累積了高愛倫和藝人的交情，如今，當她不再是影劇記者，和藝人的關係少了所謂「給新聞、要獨家」的供需，留下來的只是深厚情誼。

以往，她訪問藝人；此次，她成了受訪者，由她口中道盡40年來和多位大牌巨星的互動，巨星背後的小故事，是歲月和交情交織而成的另類影劇新聞，不八卦、不腥羶，她笑說：「寫新聞容易，講故事得還要考驗一下我的記性，腦袋還使不使勁。」

曝甄珍慷慨大方

「對我，甄珍是姊字輩人物。」高愛倫如是為甄珍下了註解。高愛倫記得剛出道時，甄珍最大的鋒頭是被謝賢、劉家昌的情愛新聞攪得頭暈，等到塵埃落定後，她開始專心做母親至今，劉子千跟媽媽的母子關係極好，甄珍看到兒子就眉開眼笑，心花怒放。

甄珍愛兒已不是新聞，最讓高愛倫對她津津樂道的，是甄珍的「慷慨大方」，絕對是台港演藝圈中無人能出其右，「雖然我叫她『甄姊』，但是我卻常常心急如焚地監督她、糾正她、指責她；大方不可無度。我知道甄姊很多故事後，當笑話也當真地說：『如果我不騙妳一點錢，我都會覺得對不起自己。』」

在約束甄珍不要胡亂虛擲千金這件事上，不管高愛倫如何奚落她，甄珍還是笑嘻嘻的由高愛倫以下犯上，甚至要求甄珍每天對自己說3遍「好好守住我的錢」。一段時間後，甄珍真的像個孩子似的，每天在微信裡留語音，後來說著說著，甄珍改了話反問高愛倫：「我根本沒有錢，有什麼好守的？」這段警語也成了兩人之間的笑話。

讚張艾嘉有毅力

張艾嘉是電影圈唯一過了60歲的女性現役工作者，幕前幕後仍覺不足，於是在不張揚情況下持續培養學生演出達十多年，高愛倫常受邀去看實驗性的劇場表演，因而佩服她，也尊敬她。高愛倫回憶，剛退休時張艾嘉對她說：「能做事就不要停下來。跟著學做電影發行？」

高愛倫自認對數字、報表都有判讀障礙，打了退堂鼓，卻被張艾嘉笑說：「沒什麼長進嘛！還是不敢冒險！想通的時候告訴我。」

幾年前，張艾嘉從香港打給高愛倫：「來台北電影節幫我？」高愛倫當下說好，豈料，張艾嘉隨即補充說明：「6個月後我接金馬獎，就必須離開台北電影節，妳要完全接手。」此時的高愛倫也立馬回應：「饒了我吧！我跟著妳才願意做，妳要走，我才不要接呢。」雖沒合作成功，高愛倫對於小她30天的張艾嘉，很服氣地願意跟著她，「她有一股特殊的精神與毅力吸引著我。」

彭雪芬多情多義

在高愛倫眼中，彭雪芬是最懂得追求生活品質的董娘。彭雪芬從年輕就開始奠定運動基礎，每周進行至少2次的1分鐘心跳140以上的有氧運動，精氣神始終保持最佳狀態，不管是隨夫婿吳東亮全世界考察金融，還是在重大社交場合出現，她的素顏必定成為焦點，帶來引為話題的驚豔之聲。

彭雪芬對影劇圈的事從不好奇，但是對於曾經合作過的對象還是有些記掛，而且她俠風更甚。

「有一次她看到新聞，打電話問我新聞中經濟困頓演員的背景，我做了一些說明，這個演員並不是一線要角，而且她也不認識，可是她要了電話，我知道從我這得到徵信之後，她一定準備默默進行捐助，她會來問我是因為她已經看到一個人的努力奮鬥與時運不佳，她幫陌生人有原則，我喜歡。」高愛倫引述朱延平導演對彭雪芬的觀感：「說話最沒大沒小，對人最多情多義。」這也成了她看待彭雪洗盡鉛華後的生活態度。

林青霞熱愛閱讀

林青霞大大小小新聞，幾乎都由高愛倫一手包辦，對於這位從電影圈轉型成功文化界的巨星，高愛倫被她的字給震懾了，「林青霞的字體斗大，隨便一個字的體積頂我4個字面積，龍飛鳳舞，充滿東方不敗的豪邁性情。」當然，這是林青霞鮮為人知的另一面，但，也流露出她「做自己」的真本事。

高愛倫表示，在林青霞電影地位全盛時期，「她從來不曾問過我，她有哪一部戲哪一個角色讓我難以忘情。可是在寫作生涯裡，林青霞對自己每一篇文章都字字珍愛，在藝術家、美學家、文學家領域裡，認認真真從零開始學習，追隨中國文壇藝壇耆老，並在閱讀、體會、交流等經歷之後，有了煥然一新的生活方向，這些年更儼然有了非常個人風格的文字作品。」

林青霞寫文章，很喜歡讓朋友先睹為快，急著聽直接了當的「文評」，當她為《此刻最美好》寫序之後，甫收到新書，她就在2日後快速反映讀後感，這個感覺很棒，也讓高愛倫確信閱讀是她日常的重要項目。

(中國時報)