高愛倫遊走7分身寫字最樂

2019年01月12日 04:11 中國時報 劉育良 專訪

高愛倫寫稿40年，寫稿啟蒙來自讀世新時寫小說帶給她樂趣，「我寫的故事從不被退稿，我這個有錢的學生，能常常坐計程車趕著上學。」當然，40年期間她也曾當過新聞界的逃兵，開了藝人經記公司，只是，最終公司收了，又回到影劇新聞。其中，她也寫歌、當編劇、客串票戲、當作家，分身多、起落也大，直至今日，她覺得寫書是畢其一生最大職志，「懂事以來，我就是在筆下討生活，文字是我的母語，我越老越想依賴她傳遞我生命中性靈與靈性的感覺。」

「我喜歡寫小說，因為虛擬世界的虛擬情愛，讓我自己既陶醉又神往，而更讓人振奮的是這個嗜好，足夠擔待我在世新念書的學費，我每一兩個星期就抱著手稿到中華商場2樓的出版社換取現金，那個年代稱之為《小說報》的刊物，懸吊在火車站的販賣部，火車車廂裡，也永遠有乘客在閱讀薄薄一本的小說。」回憶過往，因興趣而成就筆耕的開始。

只是後來，寫得太順手，就覺得沒啥意思。高愛倫跑去應徵並被網羅為廣播協會的學員，主持起廣播節目。「廣播節目造就我獨白的功力，上學時炫耀般拿著側邊蓋著愛倫藏書印章的書本，在欣欣客運上享受瞄到我名字的學生對我的竊竊私語，但即使如此，這一段廣播經歷還是很快的被雜誌社記者工作踹開了。」

剛開始新聞工作，在電視台遇到的青春演員，居然都是自己廣播節目的忠實聽眾，採訪過程很順利很容易，但當記者工作量大到難以負荷時，毫無猶豫、沒有不捨的就甩掉廣播。「在做記者的初初幾年，是我職場生涯中最最快樂的時光，我可以接觸不同的人聽到不同的生活夢想，他們活得豐富精采，我寫他們生動精心，我的心思裡只有我的採訪對象。」

機會來時，高愛倫試著寫歌詞，當時伍思凱的曲子與演唱都很火，〈我最愛的朋友〉搭著他的旺氣入圍第2屆金曲獎最佳作詞，結果沒得獎，「我也沒有什麼失落感，但是入圍獎牌在30年後的今天還在家中呈列，這是我職場生涯中唯一具體保留的證物。」

高愛倫寫過大概有60首歌詞作品，居然都沒紅過，「那幹什麼還要寫？」突然一轉念，再也不接歌詞邀約。

之後，張艾嘉和滾石三毛一起找高愛倫負責管理經紀公司，「本來我以為他們只是欣賞一個記者而已，我並沒特別看得起自己有這個能耐，直到他們要求我要做全職負責人，我才明白我有記者以外的條件被人信任，對我，這是一種讚美，也是日後我真的出來開經紀公司的推動力。」

開經紀公司起步太早，簽約演員有22個，但是當時台灣的頻道數量還沒辦法提供演員足夠的曝光機會，所以公司的主要工作偏重唱片公司的企畫宣傳接案，這樣辛苦的2年，心情好時可以寫詩，心情不好時也可以寫詩，帶著李烈到天津作秀時，真不好意思，一路上是受她照顧，藝人照顧了經紀人。

經紀公司無成，她再度被召回新聞界，這一晃，又是十年，此後徹底離開夕陽工業的紙媒疆域至今。她說：「寫字一輩子，再做什麼當然也都脫離不了寫字，但是，再寫，就換了個寫法，寫的是劇本。」

高愛倫是雙子座，原以為自己的性格很飛很跳，很適合「編造」，直到正式寫劇本才發現並不擅長說故事，一再告誡自己：「我沒有編劇天分。」離開編劇後修訂情懷，從此的職業就是「做個快樂的良民」，結果，她做到了。

「我這個快樂良民，嘗試所有沒有做過的事，拍拍公益短片、嘗嘗素人演員滋味，一切都是如此有趣，為玩而玩，直到寫作出書，我清楚了：我最在乎事這件事的結果。」回首過往40年，高愛倫確定寫字最樂。所以，繼續寫，繼續寫沒有生字的文章，或者不是繼續，而是開始，開始把心中的歌寫成人人能懂的詩。

(中國時報)