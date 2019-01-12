花蓮圍爐邁入第12屆－台灣大送愛 銀髮宴暖心

2019年01月12日 04:10 中國時報 陳大任 報導

台灣大哥大志工陪同花蓮獨居長者採買年貨。（台灣大提供）

花蓮縣長徐榛蔚（前排左）、台灣大哥大基金會董事長張善政（前排右）與長者熱情共舞。（台灣大提供）

台灣大與一粒麥子基金會自2008年起，共同舉辦「花蓮老人圍爐銀髮宴」已邁入第12屆，成為花蓮上百名獨居長者每年春節前最期待的聚會。昨（11）日清晨6點多，超過120名台灣大志工趕搭早班火車前往花蓮，和老人家們一同買年貨、吃圍爐大餐。

台灣大哥大基金會董事長張善政今年再度偕夫人參與，不僅擔任闖關遊戲「拳王爭霸」、「步步高升」的關主，過程中手舞足蹈、趣味互動讓老人家們笑開懷，還上台大跳蔡依林最新單曲《怪美的》，與全場志工及長輩一同尬舞，全場活力無限、熱情四射，氛圍就像嘉年華盛會般熱鬧、歡樂。

培植素人歌手 大放異彩

新科縣長徐榛蔚親臨現場授證張善政為「花蓮觀光文化推廣大使」，期望一同為推動花蓮觀光文化及在地關懷努力，同時邀請夫人明年「買一送一」，共同擔任文化觀光大使。

張善政說，花蓮有好山好水及好人，台灣大基金會將持續舉辦銀髮宴，讓更多人體驗這三好，讓來過的人流「蓮」忘返。

今年圍爐宴特別安排台灣大第一屆「勇敢追夢計畫」培植的素人歌手張仰華及杜紹穎、杜家慶所組成的黑旋風，3名來自屏東魯凱族的年輕組合帶來多首原住民組曲，仰華特別獻唱台灣大2016年品牌形象歌曲的《艾伊達尼》（魯凱族「思念」之意），將部落的風、太陽、家人用歌聲唱出，讓人感受到親情無所不在。

(中國時報)