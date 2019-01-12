新名流125牽回家 5萬有找
全新Famous新名流125上市，震撼價4萬9600元起。（陳大任攝）
KYMCO今年邁入第55周年，累積55年造車技術與行銷全球105個國家的經驗，在台亦連續19年奪得銷售冠軍，今年乘勝出擊推出Famous新名流125，訴求節能環保、好牽好騎，售價6萬1600元起，促案最低4萬9600元騎回家。
Famous新名流125採用新引擎具同級車最佳8.8hp最大馬力，大幅減少80至90％移動汙染並節省油耗，車身設計也突破以往常規，車高降低、坐墊加長，駐車更能省下40％力氣，身形嬌小的女性也能輕鬆駕馭。
KYMCO 55周年慶，推出總獎額5500萬元現金抽獎，即日起至6月28日，購買KYMCO新環保機車並完成相關程序即可參加活動，每月抽「10萬元現金」110名得主，購買Ionex電動機車車款，再加碼給予10組抽獎序號，中獎機率飆升10倍，最高可獨得100萬獎金。
(中國時報)
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