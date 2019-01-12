馬切羅《狗奴人生》 迸發雙面靈魂
馬切羅馮提飾演寵物店老闆。（捷傑提供）
電影《狗奴人生》男主角義大利男星馬切羅馮提（Marcello Fonte）拿下去年坎城影帝，過去生活艱困、做過無數工作的他獲獎時在台上說：「以前我住在一個小屋裡，當雨水落在金屬板上時，我想像那些都是掌聲。現在掌聲是真的，真的是給我的。我感受到來自家裡的溫暖，像在家裡一樣自在，我的家就是電影院。」
馬切羅驚人詮釋一介凡人陷入絕境、性格大變的心理變化，為角色帶來溫順與殘暴的雙面靈魂，精湛的演技讓坎城評審團主席凱特布蘭琪（Cate Blanchett）親自頒獎。談到角色，馬切羅說：「他的性格並不暴力，他就像糞堆上的一朵花，仍然是白色的，或者至少是灰色的，永遠不會被完全玷汙。」不只馬切羅出色，片中全體狗演員也展現精湛演技，集體贏得坎城「狗狗金棕櫚獎」。
取材真實血案
電影靈感源自於1988年震驚義大利的「養狗人」真實血案，導演馬泰歐賈洛尼（Matteo Garrone）12年前開始編寫腳本，直到遇到馬切羅才決定拍出來。馬泰歐的選角導演在意外在更生人社交中心看到擔任管理人員的馬切羅，馬泰歐說：「馬切羅獨有的人性特質，讓我內心清楚知道如何處理這樣黑暗和暴力的題材。」
(中國時報)
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