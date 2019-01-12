坎城大導帶路一窺人性黑暗
黑色犯罪電影《狗奴人生》，由曾以《娥摩拉罪惡之城》、《盧哥來唬秀》二度斬獲坎城影展評審團大獎的義大利導演馬泰歐賈洛尼執導。《狗奴人生》是他繼《異色童話集》後第4度入圍坎城主競賽單元的作品，以犬作喻，展現弱肉強食的世界如何吞噬人心、剝奪人性，再次帶領觀眾來到了見不得光的義大利底層社會。
《狗奴人生》將人性暗黑與羞辱詮釋得淋漓盡致，也把二戰後義大利新現實主義風格無縫融入在電影中，粗獷獨特的視覺與極佳的演繹，不但被選為本屆奧斯卡最佳外語片義大利代表，更榮獲第71屆坎城影展最佳男主角，橫掃歐洲電影獎最佳男主角、最佳服裝設計、最佳妝髮設計獎等多項國際獎項。
劇情描述馬切羅在城郊經營寵物店，他樂於為狗狗梳毛，即使最凶惡的猛犬都能馴服。他也是街坊眼中的好好先生，性情溫和、有求必應。直到遇上了前科犯西蒙齊諾的邪惡請託，面對黑暗深淵，別無選擇的他只能縱身一躍。電影18日在台上映。
(中國時報)
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