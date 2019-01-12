宇舶表D N A創新引領潮流
當各家瑞士鐘表品牌紛紛標榜「百年歷史」，把「工藝傳承」、「忠於古法」掛嘴邊之際，創立於1980年的宇舶表（HUBLOT），執行長Ricardo Guadalupe接受本報專訪時卻說：「我們最大的優勢，就是年輕。」
搞混搭 挑戰異材質
宇舶表相較於動輒一、兩百年歷史的瑞士鐘表品牌，確實太年輕，在沒有經典元素的支撐和歷史資產的後盾之下，勢必要走出自己的特色。Ricardo Guadalupe指出，宇舶雖然年輕，卻是鐘表界的創新者，勇於挑戰新材質、玩跨界、搞混搭，引領鐘表潮流，就是為了打造品牌DNA。
「現在表界流行黑色腕表，其實早在2006年，我們就率先推出全黑色的黑色腕表了。」他難掩得意地說，宇舶最近把刺青、前衛藝術和特殊材質融入腕表設計當中，就是要形塑年輕、藝術品味、創新的品牌形象。
比特幣交易 掀話題
去年10月，勇於創新的宇舶表與比特幣（Bitcoin）合作推出一款Big Bang Meca-10 P2P聯名表，不收一般貨幣，只能用比特幣交易，限量210只，結果短短幾天內就湧進600張訂單，在表壇和數位資產交易平台掀起話題。
Ricardo Guadalupe坦言，比特幣的區塊鏈技術顛覆了金融系統，就像宇舶表勇於創新在表界掀起革命一樣，兩者有很多相似之處。宇舶表也透過這只表，接觸到數位玩家、P2P專業人士等千禧世代新富階級，同時也是為了未來進軍電子商務做準備。
Ricardo Guadalupe決定與比特幣合作的時間點正是比特幣最火紅的時刻，當時一枚比特幣的淨價破2萬美金。「當我聽到同事提出這個構想時，立刻就答應了，因為我不想再錯過。」說完，他嘆口氣笑說，自己有個荷蘭好友，多年前用1萬美金買下1萬枚比特幣，後來比特幣大漲，在一枚1萬美金的高點賣出，淨賺1億美金，「我怪他怎麼不早告訴我，真是千金難買早知道！」說完，忍不住大笑。
玩跨界 藝術家聯名
除了與比特幣合作，宇舶表多年來主打「The Art of Fusion」，邀請刺青大師、當代畫家、饒舌歌手等藝術家合作推出聯名表款，也成為品牌的一大特色。
最近宇舶表邀請雷鬼大師Nicky Jam擔任品牌大使，並發表一款Big Bang Meca-10 Nicky Jam聯名表，在經典表款上添加絢麗五彩、充滿活力的拉丁風情，奢華的宇舶專利皇金表殼鑲嵌彩色寶石，霸氣耀眼。
Ricardo Guadalupe指出，宇舶表不僅與雷鬼大師Nicky Jam攜手聯名，大陸鋼琴家郎朗也是品牌的形象大使，這說明了宇舶表眼中的藝術是多元混搭的（Fusion），既能古典優雅，又能街頭前衛，絕非單一化、自我侷限的。
(中國時報)
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