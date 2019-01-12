2019年01月12日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

寶璣Les Jardins du Petit Trianon–Les Glycines紫藤花訂製珠寶腕表，528萬5000元。（Breguet提供）

1.寶璣Classique Tourbillon Messidor 5335腕表，498萬元。（Breguet提供）

2.寶璣Classique 5317經典系列五日鍊陀飛輪腕表，399萬元。（Breguet提供）

3.寶璣Reine de Naples 8908那不勒斯月相仕女腕表，116萬3000元。（Breguet提供）

擁有243年歷史的寶璣表（Breguet）即起至2月10日在台北亨得利三寶旗艦店舉辦「寶璣皇室頂級時計表展」，排場等次就是不一樣，一口氣端出「三大天后」法國皇后瑪麗安東尼、那不勒斯王后和約瑟芬皇后，讓表展更添皇室奢華氛圍。

皇室時光 浪漫奢華

這場充滿皇室尊榮品味的寶璣表展，總共主打4只要價破百萬元的奢華名表，其中珠寶女表有兩只，一是與那不勒斯皇后有密集相關的Reine de Naples那不勒斯月相女表，橢圓型的表盤造型源自當年寶璣為那不勒斯皇后打造的第一只腕表，別具意義。

另一只寶璣Les Jardins du Petit Trianon–Les Glycines紫藤花訂製珠寶女表，則是以法國皇后瑪麗安東尼居住的小堤亞儂宮花園為靈感，花園裡的紫藤花與皇后最愛的蕾絲蝴蝶結成為珠寶表的時尚元素，唯美浪漫又不減奢華。

寶璣之父阿拉伯罕路易寶璣昔日發明了陀飛輪，將製表工藝引領至一個全新領域，來台展出的兩只寶璣男表搭載了品牌最引以為傲的陀飛輪複雜功能，一是寶璣Classique Tourbillon Messidor 5335陀飛輪腕表，一是Classique 5317經典系列五日鍊陀飛輪腕表，品味皇后及寶璣腕表的故事，更添傳奇。

(中國時報)