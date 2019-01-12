2019年01月12日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

石知田拍攝時邊聽大陸嘻哈音樂，想像自己是家境不錯但骨子叛逆的公子哥，穿著LOEWE兔毛翻領軍綠色夾克13萬4000元，軍綠色長褲未定價，Puzzle米灰褐拼色小牛皮肩背提包8萬8000元。（服裝提供／LOEWE、攝影／JOJ PHOTO）

LOEWE Anagram金色鑰匙圈吊飾7900元。（LOEWE提供）

Animals大象造型黃色零錢包鑰匙圈吊飾1萬5000元。 （LOEWE提供）

石知田想試試《傲慢與偏見》19世紀英國紳士角色，白色oversize襯衫2萬7000元，花朵刺繡長褲4萬1000元，黑色小牛皮綁帶長靴4萬6000元。（服裝提供／LOEWE、攝影／JOJ PHOTO）

Puzzle米灰褐拼色小牛皮後背包10萬7000元。（LOEWE提供）

「Military Messenger獅子圖案肩背包9萬3000元。（LOEWE提供）

Puzzle藍黑拼色單肩背包3萬7000元。（LOEWE提供）

石知田在電影《比悲傷更悲傷的故事》飾演男主角學生時期，電影票房破兩億元，成為2018年全台最賣國片，他受西班牙精品LOEWE之邀拍Mackintosh系列男裝，翻玩不同角色，先穿軍綠夾克來個麥可傑克森的登月漫步pose，再穿白色oversize襯衫，超長袖設計讓他忍不住隨著大陸嘻哈音樂甩啊甩，隨興而至的拍攝方式，讓他的照片多了點瀟灑氣息。

演戲學會感恩

其實石知田出道第2年就在《五月一號》擔綱男主角，4年間參與7部電影，雖不算多，但每部都令人印象深刻，像《極樂宿舍》的瘋狂大學生，和《帶我去月球》裡的乖乖牌貝斯手。今年28歲的他不諱言懷疑過自己的選擇，被動地踏入演藝圈後遭遇不少親友離世等意外，爸媽也不時會關心「工作還開心嗎」，都讓他相當猶豫與掙扎：「這還是我想要的嗎？」

《比悲傷》電影讓他人氣跟著水漲船高，現在他走在路上多了不少一眼認出他的粉絲。「後來才發現，所有選擇都慢慢造就現在的模樣。」他自認不厲害也不有名，但透過演戲成長許多。師大附中、台大土木畢業的他，以前總認為被肯定是因為自己夠努力，「現在會懂得感激別人，能夠『欣賞到我』。」

喜歡中性打扮

LOEWE創意總監Jonathan Anderson這次以Mackintosh系列向建築師兼設計師Charles Rennie Mackintosh致敬，融合他的植物繪畫手稿、建築與室內設計線條，甚至他個人的人像等，交織出充滿藝術感的男女裝，石知田穿超長袖設計，透露私下滿喜歡中性打扮，「我很喜歡大衛鮑伊跟張國榮，不認為打扮一定要分男女，男生也會有某部分的雌性。」

(中國時報)