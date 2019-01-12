Melody年前揪購物
寶格麗Serpenti Forever狂放碧璽色小牛皮後背包，8萬6900元。（寶格麗提供）
寶格麗胭脂紅玉色BB BANG斜紋絲巾，1萬1300元。（寶格麗提供）
寶格麗Serpenti Forever Diamond Blast 3 Chain純粹黑色金屬鍊帶框肩背包，10萬3300元。（寶格麗提供）
寶格麗Serpenti Forever毛茛黃水晶色手提肩背包，8萬3900元。（寶格麗提供）
金屬細鍊、鏡面閃電，BVLGARI寶格麗2019春夏配件一改敘事手法，以充滿80年代氛圍的狂野節奏，再現奢華本質，日前品牌舉辦系列預覽，即請來時尚媽咪殷悅Melody演繹復古耀眼情調。自稱已徹底實行「聰明購物」的她，入手包款前都會先以想像力構思搭配，本季以「B Glam」為主題的率性單品，十分適合她最近喜愛的穿著風格。
摩登女性 大膽無懼
「B Glam」除了蘊含「黑色魅力」的意義外，亦巧妙隱藏了寶格麗英文名稱於其中，自經典中玩味春夏大膽不羈的時尚態度。代表性Serpenti Forever系列中，黑白、胭脂紅玉色的強烈組合隆重登場，經特殊處裡的小牛皮呈現出鏡面光滑效果，搭配由樹脂玻璃拼飾的閃電圖騰、金屬編織鍊帶及琺瑯蛇頭鎖釦等細節，帶回復古迪斯可派對裡女性的自信形象。系列中初次亮相的水桶包款，採用水蛇皮、小牛皮等多種材質打造出柔軟結構，其中Melody示範的黑金色蟒蛇皮樣式，更運用霧黑染色搭配金色滾印工藝，讓包款呈現Fil Coupe手工剪絨般的立體層次。
而被譽為「彩寶大師」的品牌，本季也將義大利海濱屋舍的繽紛色調運用於包款當中，毛茛黃水晶、糖果石英、冰川綠松石等甜美粉彩色，令人眼睛搶先偷吃冰淇淋。以抽象風景、普普藝術和未來主義等做為參照的絲巾、配件，同樣融入狂放碧璽色等鮮明色調，展現出無懼的摩登女性精神。
(中國時報)
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