科技交織自然

Loro Piana 2019春夏女裝系列，以更為女性化的洋裝輪廓，演繹自然及航海風情，模特穿Loro Piana Camille絲質洋裝12萬4600元。（Loro Piana提供）

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中國時報
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男裝風衣採用經特殊處理的Green Tecnowool Storm System科技面料，讓羊毛也能擁有防水、防風的機能，模特穿Loro Piana Redwood深藍色風衣10萬5700元。（Loro Piana提供）
Loro Piana Canebiers山羊皮休閒鞋，2萬4800元。（Loro Piana提供）
Loro Piana Seaside Walk平底草編鞋，2萬300元。（Loro Piana提供）
本季推出全新Beach Tote帆布包款，融入初代創辦人行李箱上的條紋飾邊元素，4萬6700元至6萬3600元。（Loro Piana提供）

義大利品牌Loro Piana以其細柔的小山羊絨、駱馬毛等頂級面料著名，融入生活風格的服飾系列，也令其躍身為低調奢華的代表。2019春夏系列中，品牌再度從材質出發演繹經典自然格調，女裝中採用輕薄的真絲、亞麻、雙層喀什米爾等布材，並以較過往更為女性化的柔美輪廓及條紋圖騰描繪身形。飄逸的長版洋裝搭配富有海軍風格細節的雙排釦外套，呈現跳脫流行框限的優雅氣質。

而男裝則主打以機能為重的經典單品，除實穿的針織衫、西裝外，經特殊Storm System技術處理的Green Tecnowool單品，亦使珍貴羊毛具備防水、防風等特性，迎合消費者每日或戶外穿著的需求。

配件方面，本季推出的全新Beach Tote帆布包款，融入初代創辦人行李箱上的條紋飾邊元素，輕鬆帶出閒適風格；以甲板鞋為基礎的Open Walk系列鞋款，膠底、鞋跟上均留有個性化署名空間，貼合整體傳遞的航海主題。

(中國時報)

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