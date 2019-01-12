孟耿如化身繪本小女孩
LeSportsac × 幾米聯名系列「女孩與春天」斜背後背包，3450元。（LeSportsac提供）
LeSportsac × 幾米聯名系列「俏皮狗狗」磁釦後背包，5700元。（LeSportsac提供）
LeSportsac × 幾米聯名系列「俏皮狗狗」雙口袋肩背包，4800元。（LeSportsac提供）
紐約包款品牌LeSportsac攜手台灣插畫家幾米推出聯名系列，日前上市活動中找來女星孟耿如站台。自稱是幾米忠實粉絲的她，一頭辮子造型重現《閉上眼睛一下下》繪本中小女孩的俏皮模樣，背上故事人物主題圖騰包款，直說心情也不禁好了起來。
繼2017秋冬後，LeSportsac再度與幾米合作，分別藉「女孩與春天」與「俏皮狗狗」兩種印花，詮釋出書中以淡水輕軌為背景的可愛人物。除經典款托特、肩背包型外，可斜背、後背兩用的小巧包款，也十分貼合日常需求。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。