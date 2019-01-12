孟耿如化身繪本小女孩

2019年01月12日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

LeSportsac × 幾米聯名系列「女孩與春天」斜背後背包，3450元。（LeSportsac提供）

LeSportsac × 幾米聯名系列「俏皮狗狗」磁釦後背包，5700元。（LeSportsac提供）

LeSportsac × 幾米聯名系列「俏皮狗狗」雙口袋肩背包，4800元。（LeSportsac提供）

紐約包款品牌LeSportsac攜手台灣插畫家幾米推出聯名系列，日前上市活動中找來女星孟耿如站台。自稱是幾米忠實粉絲的她，一頭辮子造型重現《閉上眼睛一下下》繪本中小女孩的俏皮模樣，背上故事人物主題圖騰包款，直說心情也不禁好了起來。

繼2017秋冬後，LeSportsac再度與幾米合作，分別藉「女孩與春天」與「俏皮狗狗」兩種印花，詮釋出書中以淡水輕軌為背景的可愛人物。除經典款托特、肩背包型外，可斜背、後背兩用的小巧包款，也十分貼合日常需求。

(中國時報)