簡嫚書自比小美人魚
SWAROVSKI春夏新品融入海洋、甜筒等歡樂元素，OCEAN龍蝦耳環，3990元。（SWAROVSKI提供）
SWAROVSKI春夏新款LOVELY CRYSTALS腕表，1萬7900元。（SWAROVSKI提供）
SWAROVSKI春夏新款SUNSHINE戒指，7990元。（SWAROVSKI提供）
SWAROVSKI水晶LIFELONG BOW戒指，4490元。（SWAROVSKI提供）
SWAROVSKI春夏新品融入海洋、甜筒等歡樂元素， OPTIMUM項鍊，2萬7900元。（SWAROVSKI提供）
在朴信惠新劇《阿爾罕布拉宮的回憶》出現的SWAROVSKI水晶LIFELONG BOW耳環，因劇大受歡迎，4990元。（SWAROVSKI提供）
新手媽咪簡嫚書出席施華洛世奇（SWAROVSKI）春夏新品發表會，佩戴融入海洋生物、冰淇淋甜筒等歡樂元素的水晶飾品，其中一款龍蝦造型的耳環，讓人聯想到電影《與龍共舞》中葉德嫻身上穿的「Sit Down Please」龍蝦裝，不過簡嫚書眨著無辜清純的大眼笑說：「怎麼會？我覺得我是塞巴斯汀（龍蝦）旁邊的小美人魚耶！」
新手媽咪 期待過情人節
簡嫚書天生童顏，雖女兒即將滿1歲，但看起來完全不像已經當媽了，自誇「視覺年輕」，慶幸迄今沒人找她飾演媽媽的角色。她笑說，她不喜歡過母親節，感覺那是給長輩過的節日，但她很重視下個月即將到來的情人節，希望老公能有所表示，「我希望老公能在情人節送我SWAROVSKI項鍊，還有帶我去地中海度蜜月。」
問她度蜜月會不會帶女兒一起去？簡嫚書想都不想立刻應答：「當然不能帶女兒，否則就無法度蜜月了！」
海洋生物系列 充滿歡樂
SWAROVSKI春夏新品Sunshine Collection充滿夏日陽光的氣息，其中海洋系列融入南歐地中海的仙人掌、冰淇淋、雞尾酒等歡樂元素，OCEAN系列以海洋生物為主題，如龍蝦、螃蟹等，以精湛工藝詮釋節肢動物靈動鮮活的肢體，饒富趣味。
另朴信惠在新劇《阿爾罕布拉宮的回憶》出現的LIFELONG BOW系列耳環，也是這一季的矚目焦點，這系列以雙色蝴蝶結為主題，以鍍玫瑰金和鍍銠的線條緊緊相繫，象徵兩人交織纏繞的情感，與《阿》劇的劇情十分契合。
(中國時報)
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