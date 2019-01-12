植物養護睫毛膏 打造魅力電眼

2019年01月12日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

Sisley植物養護精華長頸鹿睫毛膏經典黑，1950元。（Sisley提供）

Sisley植物養護精華長頸鹿睫毛膏推出質感3色，深邃黑、迷魅棕 、深海藍。（Sisley提供）

Sisley抗皺活膚御緻抗皺精華30ml，1萬5000元。（Sisley提供）

法國頂級保養品牌Sisley於1976年由修伯特多納諾、伊莎貝爾多納諾創立後，以植物美容學經驗及創新科技，在名媛貴婦圈屹立不搖，喜迎新春，保養系彩妝祭出「植物養護精華長頸鹿睫毛膏」，頂級保養則推出「抗皺活膚御緻抗皺精華」搶攻市場。

2016年Sisley首次將來自諾貝爾獎得獎科學新發現「表觀遺傳學」運用在經典抗老乳霜上，推出Sisleya「抗皺活膚御緻駐顏霜」，2018年抗皺活膚御緻緊緻精華訴求輪廓線的緊緻精華，今年再運用雙重創新技術，推出抗皺活膚御緻抗皺精華主攻撫紋市場，不論是質地或是成效都讓市場驚豔。

Sisley主打保養系彩妝，今年春天主打「植物養護精華長頸鹿睫毛膏」，結合濃密翹睫配方與天然植物萃取養護精華，不只能讓睫毛擦起來濃密捲翹，還能同時修護睫毛，搭配花瓣造型設計的XXL超大尺寸睫毛刷，一刷便完整包覆所有睫毛，創造一體式的濃密與深邃效果，打造魅力電眼。

(中國時報)