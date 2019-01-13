府院黨「四位一體」新閣明啟動 拚蔡連任

2019年01月13日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 鄭舲 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

總 統 蔡英文

行政院長 蘇貞昌

民進黨主席 卓榮泰

蘇內閣重要部會名單

自比邱吉爾！ 蘇貞昌：捲起袖子 讓「乘客」更滿意

準閣揆蘇貞昌明正式上任，經3日徵詢後人事近底定。未來，政院將以鞏固內政、執行蔡政策為首務；卓榮泰領導黨中央成為拚選舉機器；立院則由英系院長蘇嘉全與蘇系友好黨團總召柯建銘主導，府院黨黨團「四位一體」到位，無疑以拚蔡英文2020連任為主軸。

陳吉仲真除 鄭麗君確定要走人

蔡總統前天宣布蘇貞昌任閣揆後，新閣大致底定，昨已確定農委會主委由副主委陳吉仲真除，環保署長由副署長張子敬升任。黨政人士說，經徵詢，主計長朱澤民、人事長施能傑皆留任，法務部長蔡清祥、衛福部長陳時中、原民會主委夷將·拔路兒同意留任。至於勞動部長許銘春，尚未約詢。

同時，文化部長鄭麗君經蘇兩次慰留後，均堅定表達辭意，蘇最後同意她離開，新任部長將再徵詢。蘇貞昌昨也與總統職權相關的外交部、陸委會、僑委會、退輔會首長見面了解業務，國防部則因行程因素未見面。僑委會委員長吳新興及退輔會主委邱國正皆留任。

此外，蘇貞昌昨逐一約詢8政委，全數同意留任，包括林萬億、張景森；另增第9位政委，由原經濟部次長龔明鑫轉財經政委，將與國發會主委陳美伶合作協助總體經濟。

至於促轉會，黨政人士說，促轉會人事須經立院同意，目前立院休會，無法審查人事案，因此促轉會應不會是新閣首波名單，但希望在立院新會期前確認人選。

國安不更動 科技、勞動部未決

攸關總統權限的4位國安相關首長，包括陸委會主委陳明通、外長吳釗燮、國防部長嚴德發等人皆留任，總統祕書長陳菊也在總統慰留下並肩作戰。

目前蘇貞昌內閣人事尚未定案部分，包括科技部長、勞動部長、文化部長、政院發言人、海洋委主委、故宮博物院長；另有部分部會次長出缺，包括交通部與科技部。

去年九合一選舉民進黨大敗，賴清德成為最後下台止血官員。昨新內閣成員逐一確定，為這任後蔡政府時代啟動新戰略。

小英萬流歸宗 蔡賴配儼然成形

賴清德因九合一選舉下台，加上近期發生獨派四老公開信、大陸領導人習近平談話等事件，賴想與蔡拚總統初選這一局，從目前態勢看似已欲振乏力，最可能情況便是組成「蔡賴配」參選2020，昨立法院副院長蔡其昌已表示「不排除此可能」。

日前卓榮泰提出建立涵蓋府院黨黨團「四位一體」黨政平台，主司未來政策發想或已執行政策檢討，但政策最終決定，仍在政院與立院。可預知，「四位一體」黨政平台下，不管蘇貞昌、卓榮泰或蘇嘉全，最終必然仍是小英拍板，萬流歸宗，最後以拚蔡連任、延續政權為主軸。

(中國時報)