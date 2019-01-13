加油要快！恐多出1份早餐錢 汽油明漲1.1元 逾2年最大漲幅
2年3個月來國內油價最大漲幅！由於國際油價本周勁揚，中油、台塑明天凌晨將全面調漲汽油每公升1.1元、柴油1.2元，主要油品95無鉛將升破27元，屆時小客車加滿油箱平均要多付出一份速食店早餐價錢。
柴油也漲1.2元 民眾嘆吃不消
由於漲幅太大，這兩天中油台塑油罐車可說頻繁出動，供應旗下各直營、加盟站，光中油供油量就比平日多了7、8成以上，以因應提前來加油的車潮。開馬自達2000cc小客車的新北市李小姐大嘆：「一口氣漲1塊以上，對我們開車族油錢負擔真的很重啊！」她說工作需要，又不能不開車，只能期望不要再漲。
明天起，小客車如加滿50公升油箱，將多出55元，是麥當勞速食店一個早餐價格，且這還是油價二連漲，累計漲幅，汽油每公升已高出1.7元。原本去年底油價一波連降，讓95無鉛有機會接近好多年未見的25字頭，沒想到最近又節節回升，民眾交通支出壓力又回來。
汽柴油這次各漲1.1元、1.2元，是自2016年10月10日之後，國內油價單次最大漲幅，也就是說，國內汽油有2年3個月未曾單周漲超過1.1元，這反映近期油價波動之大。
到昨天為止，中東指標原油均價每桶58.47美元，已比上周翻升8.7％，是中油台塑一次大漲油價原因。調升後，明天主要中油95無鉛汽油新牌價為27.6元，超級柴油升到23.9元。
95升破27元 近期油價仍波動
對於本周國際油價大幅揚升，中油分析，有陸美貿戰談判緩解氣氛帶動，但主要還是沙烏地阿拉伯表示要減產，以及美國庫存原油也增關係。估計近期原油仍呈現波動狀態，因應減產解決過去供過於求問題，價格應會在60到65美元之間，也就是比現在高一些，但像這次周一漲幅這麼大，「應該不會」。
(中國時報)
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