藍若輕敵 2020恐遭反撲逆轉敗

2019年01月13日 04:10 中國時報 朱真楷

蘇邁配成形！ 藍委酸敗選聯盟 輸越多官越大

新聞透視輸掉新北、高雄的蘇貞昌、陳其邁聯手共組內閣，遭藍營酸稱「失敗者聯盟」。的確，輸愈慘、官愈大或許未符民主常態，但這兩位正、副舵手確實是「選後比選前更像候選人」，擺明了將組閣視為2018延長殊死戰；面對這樣的對手，國民黨若繼續輕敵，2020恐將陷入遭窮寇反撲、逆轉敗的困境。

打破敗軍之將魔咒 底氣未散

《孫子·軍事》：「佯北勿從」；意為「敵人假裝敗逃，不要盲目追趕」。此刻的國民黨，在面對輸掉大遍地方江山，看似可能兵敗如山倒的民進黨，就是堅定謹守這種戒慎恐懼的嚴肅心態。

老驥伏櫪不死企圖 可見一斑

雖然，民進黨確實在2018重摔一跤，摔到政權動搖，2020不保。然而，回顧過往選舉，除了陳水扁市長敗選還能更上一層樓之外，鮮少有誰是「選輸以後氣勢更高」；但這一次，無論是蘇貞昌或陳其邁，卻都打破敗軍之將魔咒，選後人氣更旺，這雖然與2人的風度有關，但其實也透露出民進黨的底氣並未因2018的敗選而潰散，就等誰能出面重新集結這股能量。

如今，回鍋組閣的蘇貞昌，其輩分雖早被歸類五府千歲，他的出線是了無新意，未來要拚出令人改觀的新成績實屬不易，但可以預料的是，蘇能壓抑多數政治人物都壓不住的心魔，先是在慘輸29萬票後冒雨沿街謝票，彎腰低頭向選民自嘲「歹勢，是我憨慢」；如今更一抿恩怨情仇，接受昔日部屬蔡英文的徵召入閣救火，老驥伏櫪的不死企圖，可見一斑。

政治前方一吋就是黑暗，2018選後的國民黨，氣勢雖高人一截，但眼見蔡英文火速跨派系統合中生代，由卓榮泰扛下黨的選舉機器；接著又強忍恩怨找來宿敵蘇貞昌掌閣揆，打破派系藩籬，構建府院黨生命共同體，全黨力拚敗部復活的求勝心絕不容質疑。

藍應枕戈待旦 別犯輕敵大忌

尤其，蘇貞昌在過去短短10年，歷經了總統大選、台北市長選舉及新北市長選舉3次慘痛失敗，換做多數政治人物，早就主動在政壇消失，結果蘇沒被打趴，還拚命緊抓每個可能東山再起的機會。

撇開蘇貞昌個人政治理念與誠信問題不談，碰到這種負嵎頑抗的對手，國民黨能輕忽嗎？所謂打不死我的、必使我更強大，面對眼前這支「復仇者聯盟」，國民黨該做的，就是快速整軍備戰，枕戈待旦，千萬別只有揶揄嘲諷，犯了輕敵的兵家大忌。

(中國時報)