朱直言 關心自己強不強比較重要

2019年01月13日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 張朝欣 ／綜合報導 ／綜合報導

行政院長賴清德率內閣總辭後，外界評估賴可能與蔡英文總統搭擋，在2020形成「蔡賴配」。對此，已表態角逐2020年總統大選的前新北市長朱立倫昨直言，現在喊「什麼配」都太早了一點，民進黨內可能還有派系競逐的過程；他還說，不用去擔心別人，關心自己強不強比較重要。

朱立倫昨日中午出席企業尾牙活動，針對國民黨內總統初選制度，有黨務人士指稱先進民主國家中，沒有政黨初選採全民調；朱立倫表示，過去這麼多年來黨不斷改革，最希望的就是一個公平、透明、公開、讓大家可接受的機制，也是2020年勝選好的機制，盼能爭取更多民眾對黨的支持，不要在過程中讓民眾失望。

針對初選機制，國民黨組發會主委李哲華表示，根據黨內規定，總統候選人的提名，由中央委員會依據「黨員投票」（佔30％）與「民意調查」（佔70％）結果決定提名名單，報請中央常務委員會核備後，提報全國代表大會通過。

不過，若有2分之1以上的登記者同意採用全民調，就可用全民調，當事人意願最重要。

至於外傳2020「蔡賴配」，朱立倫則說，大家都知道民進黨派系非常複雜，不經過一番廝殺，都不知道最後結果會是怎樣，所以現在喊「什麼配」可能都太早了一點。至於「蔡賴配」是否算強力組合？朱僅笑回，「不用去擔心別人怎樣，關心自己強不強比較重要」。

另一方面，對於蘇貞昌「回鍋」接閣揆，相關人事遭藍營諷「失敗者聯盟」，綠委則反酸上次輸300萬票的朱立倫也不要再選總統了；朱立倫對此則坦言，每次的失敗都要反省，3年多前的慘敗是人生非常大的挫折，也是自我反省的最好機會，無論是酸、罵或鼓勵，都謝謝大家給予反省機會。 另外，國民黨主席吳敦義12日前往雲林縣舉辦九合一選舉感恩茶會，對於參選總統一事表示還未做出決定，目前首要任務是建立黨內完整的總統、立委選舉提名機制，也希望蔡政府新內閣能以一中各表的九二共識為基礎，帶領全國人民拚經濟，而非拚鬥爭和拚清算。

(中國時報)