國民黨一吐怨氣 桃園擬派雙美女刺客

2019年01月13日 04:10 中國時報 甘嘉雯 、 呂筱蟬 、 楊佳穎 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨徵詢桃園市議員萬美玲參選桃園市第4選區立委。（甘嘉雯攝）

國民黨在九合一選戰大勝，面對接下來2020總統、立委選舉，黨中央現正透過各縣市黨部，全面盤點各立委選區的有意參選人，預計18日將盤點結果送至黨中央彙整後，再與各縣市黨部主委討論，才有具體時程。另外，國民黨為一吐桃園市長敗選怨氣，擬推派雙美女刺客市議員萬美玲、天成醫療集團董事長張育美女兒徐慧伊挑戰現任綠委鄭寶清、陳賴素美。

國民黨2018勝選後士氣大振，除了2020總統人選受到關注，也有更多人有意投入立委選舉。國民黨組發會主委李哲華表示，縣市黨部將在18日把盤點結果送至黨中央彙整，之後祕書長曾永權將與縣市黨部主委一一討論，因選後盤點的情況，可能跟去年選前盤點的參選人會有所不同，所以都要等18日彙整後才會了解，現在都言之過早。

李哲華進一步說，在調查參選人意願的過程中，也一併詢問了對提名時程的看法，但仍要等到18日彙整完畢，並個別與縣市黨部主委討論後，才會有具體時程出來。另外，有「桃園賈靜雯」之稱的萬美玲，有意挑戰桃園市第4選區現任民進黨立委鄭寶清，她認為，現階段她的經驗累積或各方面都是最好狀態，若有機會當然願意。

「我當然希望國民黨6席全上！」擔任市議員已18年的萬美玲說，這次要不要推她，需看黨中央的考量，「初選辦法要趕快出來，大家才能照遊戲規則走」，「選民對我期待滿深的」，她直言希望有機會更上一層樓，繼續幫桃園服務。

鄭寶清4年前以169票些微之差，從前國民黨立委楊麗環手中奪下席次，讓國民黨耿耿於懷，鄭雖欲尋求連任，但綠營還有具律師身分的前市議員范綱祥也表態參選，競爭相當激烈。

另位美女刺客是天成醫療集團董事長兼國民黨中常委張育美的女兒徐慧伊，黨中央欲徵詢徐慧伊參選第2選區。徐慧伊畢業於美國喬治亞州亞特蘭大埃默里大學公共衛生碩士，目前就讀台大博士班，有留美經驗又有高學歷，家世背景也好。

第2選區現任立委為民進黨陳賴素美，2016年以黑馬之姿打敗國民黨廖正井，欲尋求連任，但同區還有桃園農田水利會總幹事黃金德兒子黃世杰表態參選，黃的學經歷相當優秀，具有律師身分，畢業於紐約哥倫比亞大學法學碩士、律師高考第1名，也曾任市府顧問、參議，實力不容小覷。

(中國時報)