高屏各減1席 難逃黨內互打
中選會公告第10屆立委選舉選舉區變更，新竹縣及台南市各增1席、高雄市及屏東縣各減1席。藍、綠陣營對台南市及新竹縣新增的席次已磨刀霍霍，各減1席的高屏，選將為爭出線，預料「黨內互打」競爭激烈。
竹縣區隔出南、北2大戰場，地方評估，竹縣基本盤藍大於綠，加上綠營執政不力，國民黨欲2席全拿應較占優勢，但民進黨、前民國黨班底勢必不會缺席，目前至少10人被看好出馬角逐。
國民黨除現任林為洲將爭取連任外，縣黨部主委陳見賢、資深議員林思銘、前縣長邱鏡淳的兒子邱一峰，都可望投入初選。綠營方面，去年競選縣長失利的鄭朝方，被視為「必然」人選，前縣議員周江杰、台北101董事長張學舜也都具備一拚能量；同樣在縣長選戰敗陣的前民國黨主席徐欣瑩、縣議員邱靖雅重返戰場可能性也頗高。時代力量也可能推派人選出馬，但仍醞釀中，勞動黨前縣議員高偉凱也是具有實力的第三勢力。
台南增為6席，外界認為此一選區畫分對綠營有利，目前民進黨5席均尋求連任，並力拚6席全壘打；國民黨則寄望藉氣勢突破0席次局面。在市長選戰中小輸黃偉哲的前政務委員高思博直言，屆時若「總統選舉」布局需要他參選立委，他也不會排斥。
高雄立委少1席，綠委管碧玲選區遭合併，已宣布爭取不分區，讓選情趨於單純。民進黨高市黨部主委趙文男表示，其他8席區域綠委均規畫尋求連任。
國民黨因韓國瑜聲勢如日中天，黃昭順、張顯耀、林國正、陳宜民等人均傳出有意再戰區域立委，也有多名市議員企圖更上層樓，「黨內互打」預計會相當精采。
屏東縣確定減為2席，第1選區現任民進黨蘇震清及鍾佳濱選區多有重疊，恐免不了採取黨內初選機制，無黨籍屏東縣議員蔣月惠也確定加入此區戰局；第2選區有意願者包括現任立委莊瑞雄、前立委鄭朝明，前國民黨屏東縣黨部書記長林育先也表態爭取藍營提名。
(中國時報)
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