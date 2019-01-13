高思博蹲點台南 為姊夫朱立倫助攻

2019年01月13日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

前政務委員高思博於台南市長選戰後，辭掉世新大學教職，續留台南蹲點，日前成立「大台南市政倡議發展聯盟」，扎根基層為姊夫朱立倫爭取總統大位扮演助攻要角，欲在深綠的台南版圖耕耘出一片「藍天」。高思博強調，今年最重要主軸，就是幫助姊夫朱立倫選總統。

台南向來是藍營艱困選區，高思博去年代表國民黨出馬角逐台南市長，雖然敗選，卻拿回超過3成民意支持，他說，「我想，我最大貢獻就是讓國民黨恢復一些信心！」

對比賴清德2任市長選戰均大贏國民黨對手，2014年連任得票率甚至高達72.89％，國民黨連基本盤都守不住，士氣遭徹底擊潰，時隔4年，高思博已成功縮短藍綠差距。

高思博選後決定繼續蹲點台南，並邀專家學者、產業界人士成立「大台南市政倡議發展聯盟」；面對外界解讀他是為4年後捲土重來，也可能意在明年立委選舉，高思博說，其實他今年接下來重點都是在助攻朱立倫選總統。

據了解，高思博此舉主因為市長選戰期間，屢遭對手攻擊「國民黨的人選完就跑」，讓他很不服氣，毅然決然辭掉世新大學教職，預計年後到南臺科大教書，企圖打破外界對國民黨刻板印象是其一；再者，藍營在台南欠缺長期耕耘，有先前選戰經驗，他希望延續、強化這股能量。

高說，賴清德在台南當市長再到中央當閣揆，台南很多議題能直接跟中央產生連動關係，蹲點台南可從在地觀點直接發聲，讓很多議題發酵，少了這一層，就會失去與地方政壇連結性，藉由深耕地方作為總統後盾。

高思博強調，2020選戰恐將形成多方混戰，國民黨要及早布局，去年1124勝選因素不可能延續到2020，國民黨需先確定誰是母雞，不要讓小雞等不到母雞，建議總統及立委人選時程必須一致。

至於是否繼續參選，高思博說，目前沒想這麼遠，幫姊夫打贏這場戰是當前重點，且2020總統、立委必須協同作戰，才可能發揮最佳戰力，至於個人參選與否，要視屆時總統大選局勢發展，若總統候選人布局需要他，他也不會排斥出馬選立委。

(中國時報)