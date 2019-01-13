蔡蘇強勢領導 就怕硬碰硬

2019年01月13日 04:10 中國時報 曾薏蘋

新聞透視民進黨去年九合一大選挫敗，展開內閣改組，這次除了原本出缺的部會首長陸續補齊，多數留任，顯示未來施政、執行，全由蔡蘇兩人一手掌握，因此，新內閣是否能幫蔡政府止血、加分的重責，已不是落在內閣成員，而是蘇貞昌這顆電火球的光夠不夠亮。

出包部會首長 全面出清

九合一大選失利，閣揆賴清德下台一鞠躬，蔡英文想藉蘇貞昌這顆電火球的光，照亮連任之路，蘇貞昌的行事風格「衝衝衝」，剩下一年多的時間，首要做的事就是對於兩年多來蔡政府的施政計畫，「執行、執行、再執行」。

連日新內閣成員名單攤開，除了先前各部會首長辭職留下遺缺補人之外，衛福部長陳時中、法務部長蔡清祥、客委會主委李永得、原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）、人事長施能傑、主計長朱澤民及財經首長均獲留任；顯示為了接下來選戰，已逐漸政策堆動趨於穩定的部會，以穩定為主要考量。

從最近陸續公布的新內閣人事，會擦槍走火、出包的部會首長，已在九合一選舉完，陸續清走；例如前環保署副署長詹順貴，九合一選舉前辭職；而會留下來的，例如這次真除農委會主委的陳吉仲，除了新系背景，選前力挺吳音寧，選後「補刀」要吳音寧主動提辭卸任的「政治正確作法」，顯示早已選擇生存之道。

至於這次內閣中的大亮點，就是前台中市長林佳龍掌交通部；林身為民進黨正國會派系掌門人，差點被「滅派」後，接受蔡英文欽點入閣，執掌有「小行政院」之稱的交通部，不僅保住正國會生存之路，也可成為小英制衡新潮流勢力的利器。

林佳龍掌交部 反制地方

林佳龍這次入閣，若能在「反制地方包圍中央」的策略的戰場中表現優異，不僅對自己往後政治之路，還有蔡英文連任，會有加分作用。

因此，從新閣員的名單中，未來成為「橡皮圖章」的機率很大，必須完全聽命於蘇貞昌及蔡英文的意志執行。

新內閣特色 就是沒特色

這次內閣的特色就是沒有特色，未來會是個「聽命內閣」，換句話說，未來1年多，將是看蔡蘇兩人「表演」；所以剩下的就是蔡英文與蘇貞昌兩人之間的磨合問題。

賴清德擔任閣揆前，只有當過民代及台南市長，中央、行政歷練比蘇貞昌嫩很多，蘇貞昌除了行政經歷完整，也曾為蔡英文的長官，也選過總統，但是為人處世相當霸氣，主導性很強；至於蔡英文，若不願意授權閣揆有發揮的權力，蔡蘇合體的新團隊，最後還是會如火山大爆發。

(中國時報)