不想當輸內閣 關鍵在兩岸
前行政院長蘇貞昌銜命回鍋重組內閣，前閣揆賴清德留下的10大施政難題，最重的就是拚經濟。蘇揆老驥伏櫪，此刻明顯為是蔡英文總統的連任之路扶轎，但要扶得好，關鍵還是在蔡總統的兩岸政策上，蘇貞昌若無法修正蔡總統的兩岸路線，這條拚經濟的路將顛簸難行。
九合一選舉，民進黨敗在韓流拚經濟的旋風之下，從南到北如起義般的浪潮，殺得民進黨猝不及防。在慘敗之下，蘇貞昌接手內閣，從哪裡跌倒、就要從哪裡爬起來，除非能證明民進黨也能拚經濟，才能在最後一年多的時間，讓蔡總統流失的內力倍增，完成拚連任的霸業。
問題是台灣要拚經濟談何容易？賴揆用了1年3個月的時間，提出企業最需要的五缺方案，甚至苦行僧式的走遍22縣市，到頭來九合一選舉還是空前慘敗，證明多數的民眾無法從過去內閣拚經濟的方案中雨露均霑，蘇貞昌上任後，拚經濟若不能拚到民眾的心坎裡，最終難保不重蹈賴揆覆轍。
蘇貞昌向來以治軍嚴謹著稱，掌理內閣的老經驗沒有話說，但在拚經濟的道路上，早已今非昔比。高雄市長韓國瑜的「韓流」路線披掛藍營保護色，而在蔡英文逐步升高兩岸對抗的情況下，蘇貞昌斷無可能模仿「韓流」，在兩岸政策上若與小英靠攏，拚經濟等於是綁在一起死路一條。
蔡總統說，蘇貞昌輸過，所以比任何人都知道輸在哪裡，知道輸在哪裡，就知道要從哪裡爬起來。問題是，導致民進黨慘敗的蔡總統，到底知不知道韓流如何接地氣，一攤一攤的拚經濟，把攤販串成夜市，最終讓夜市起義翻轉高雄？
蘇貞昌此番組閣，若能拚好經濟，才能間接為民進黨拚好選舉，但若反其道整天只想贏得選舉，尤其蔡總統不肯尋求兩岸和解，最終只會害蘇貞昌成為「輸內閣」。
(中國時報)
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